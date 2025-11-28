أبو ريدة يحسم الجدل حول مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام حسن يحظى بدعم كامل من مجلس الإدارة للاستمرار في منصبه كمدير فني لمنتخب مصر، نافياً كل ما تردد عن وجود نية لإقالته.

وأوضح، خلال تصريحاته مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه منذ اللحظة الأولى توليه رئاسة الاتحاد أعلن مساندته لحسام حسن، مشيرًا إلى أن كل ما يُشاع عن خلافات أو نوايا للإبعاد لا أساس له من الصحة.

تجديد الثقة حتى كأس العالم

أشار أبو ريدة إلى أن الاتحاد جدد الثقة في حسام حسن حتى قيادة المنتخب في كأس العالم 2026، موضحًا أن المدرب لم يطلب الاستغناء عن أي فرد من الجهاز الفني، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الطرفين لوضع خطة العمل حتى شهر مارس المقبل. وأضاف أن العلاقة قائمة على التفاهم والوضوح، وأن الهدف المشترك هو تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم منتخب مصر.

تعامل مرن مع التصريحات المثيرة للجدل

وتطرق أبو ريدة إلى التصريحات السابقة لحسام حسن، مؤكدًا أنه لم يغضب منها، بل تعامل معها بروح مرنة. وقال إنه أخبره مازحًا أن الإخفاق في البطولات قد يؤدي إلى رحيلهما معًا، في إشارة إلى أن كرة القدم تحكمها النتائج. كما شدد على أن اللاعبين لم يشتكوا من أسلوب المدير الفني أو طريقة إدارته للفريق.

توضيح موقف مصطفى محمد

وأوضح رئيس الاتحاد أن ما قيل بشأن تصريح حسام حسن عن اللاعب مصطفى محمد كان خارج سياقه الصحيح، حيث أكد المدرب لاحقًا تقديره الكامل للاعب وإيمانه بقدراته، وأن المقصود لم يكن الإساءة بأي حال من الأحوال، بل التحفيز.

التفاؤل بكأس الأمم الإفريقية ودعم الوزارة

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على تفاؤل حسام حسن بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن وزير الرياضة كان داعمًا للمدرب خلال الجلسة المشتركة، وأن الجميع أكد له الوقوف خلفه، مع التذكير بأن الضغوط جزء طبيعي من عالم كرة القدم حيث تظل النتائج الفيصل النهائي.



