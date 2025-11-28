حلمي عبد الباقي: مصطفى كامل شتمني بألفاظ جارحة في تسريب صوتي.. فيديو

قال الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، إن كل الجمعية العمومية عارفة قد ايه أنا بحب مصطفى كامل كنت معاه قلبا وقالبا بكل قوتي، ولفيت معاه كل ربوع مصر.

وأضاف حلمي عبد الباقي، في مداخلة هاتفية على قناة "دي ام سي"، أن أي عضو في النقابة يحتاج أي حاجة كنت بكلم الأستاذ مصطفى كامل وانسب الفضل ليه في أداء الخدمة للأعضاء.

وتابع: بعض الناس بدأوا يقولوا لمصطفى كامل، خلي بالك حلمي بيعمل كده عشان يبقى نقيب، وبالتالي اتغير معايا 360 درجة، ولو اعترضت على حاجة يبقى أنا بزايد عليه.

وأوضح أن الموقف الصعب في البث المباشر اللي حصل في النقابة كان منظر صعب جدا لا يتحمله بشر، وحصلت مشادة بينه وبين الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام النقابة، وفجأة قام طالع لايف ويزعق، قائلا "الناس تقول علينا ايه مينفعش منظرنا يبقى بهذا الشكل".

وذكر حلمي عبد الباقي، أن تسريب صوتي ظهر بصوت مصطفى كامل، يحتوي على ألفاظ جارحة تمس شخصي وأسرتي، مقدرش أقوله على الملأ، ألفاظ لا يتحملها إنسان عادي، ومن قبلها نزلت تسريبات لأعضاء في المجلس بنفس الطريقة.