أشرف قاسم: لا لوم على اللاعب في عصر الاحتراف

يرى أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن فكرة الانتماء في كرة القدم لم تعد قوية كما كانت في السابق، وأن القرارات الاحترافية للاعبين أحيانًا تكون نتيجة الظروف الإدارية والمالية للأندية.

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "لو كنت المسؤول في الأهلي، ولو تألق مصطفى شوبير أمام الجيش الملكي سأستمر في الاعتماد عليه حتى بعد عودة الشناوي".

وأضاف: "مصطفى شوبير يمتلك أفضلية لأنه يجيد اللعب بقدميه ويثق في قدراته، ومشاركته مع منتخب مصر زادت ثقته بنفسه".

وتطرق أشرف قاسم للحديث عن انضمام اللاعبين للأندية الأخرى، وقال: "حاليًا لا يوجد انتماء قوي في كرة القدم، وإذا حصل تفاوض من الأهلي مع حسام عبد المجيد، لن نلوم اللاعب، فاللوم يقع على مجلس الإدارة".



وواصل: "اللاعب يتقاضى راتبًا ليس بالكبير، والعرض الذي يتلقاه من نادي آخر أعلى، فمن الطبيعي أن يفكر فيه".

وعن تقييمه لتجربة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، قال قاسم: "الظروف هي التي تساعد أي مدرب على النجاح، سواء عبد الرؤوف أو غيره

وأكمل: "الأزمات عديدة ومنها مستحقات اللاعبين، والمدرب يحاول حل المشاكل خارج الملعب أكثر من داخل الملعب".

واختتم: "إذا توفرت الأجواء والمناخ الذي يتوفر للمدرب الأجنبي، بالتأكيد سينجح عبد الرؤوف بلا شك".