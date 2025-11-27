بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

أقيم ظهر اليوم الخميس 27 نوفمبر، ماستر كلاس للمخرج محمد حماد، على هامش فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة.

https://youtube.com/shorts/hG9QBPAFPws

حضر الماستر كلاس، كلا من: (المخرج هاني لاشين رئيس المهرجان، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والفنانة داليا مصطفى، والفنان أحمد فتحي) بالإضافة إلى عدد من الطلبة والطالبات المهتمين بالفن السابع.

وبدأ المخرج محمد حماد، الماستر كلاس بتوجيه تساؤل للطلاب حول سبب اهتمامهم بالحضور، وأكد بعضهم اهتمامهم بالتمثيل في المسرح الجامعي، وتقديم اسكتشات تمثيلية.

وبدأ محمد حماد، الماستر كلاس بشرح مختصر للسيناريو، وكيفية اختيار الحكي المناسب للأحداث ورسم الشخصيات، وأهمية المخرج في العمل الفني والوظائف التي يلعبها داخل اللوكيشن.

ودارت جلسة نقاشية بين المخرج محمد حماد، والحضور حول صناعة الفيلم من مرحلة السيناريو المكتوب، وحتى الصورة النهائية على الشاشة، وتصوير المشاهد بعدة لقطات وتجميعها، والبناء التصاعدي للأحداث.

مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

انطلقت أول أمس الثلاثاء 25 نوفمبر، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصنّاع السينما، وعدد من قيادات الحكومة والمسؤولين، وعلى رأسهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في أجواء احتفالية أبرزت مكانة الفيوم كأحد أهم مراكز الفعاليات الثقافية والفنية.

وشهد حفل الافتتاح تواجد نخبة من نجوم الفن، من بينهم المخرج الكبير علي بدرخان، والكاتب الدكتور مدحت العدل، والفنانة داليا مصطفى، والفنان صبري فواز، والفنان صدقي صخر، والفنان أحمد مجدي، والفنان أحمد فتحي، والمخرج يسري نصر الله، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة ووفود عربية وأجنبية مشاركة في المهرجان.

وقدّمت الإعلامية رباب الشريف الحفل، مؤكدة في كلمتها أن الدورة الثانية تأتي لتعزيز دور السينما في نشر الوعي البيئي، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه البيئة محليًا وعالميًا، من خلال عروض أفلام ومسابقات وندوات وورش عمل متخصصة.

وألقى المخرج هاني لاشين، رئيس المهرجان، كلمة خلال الافتتاح، أكد فيها أن الدورة الثانية تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات وعروض الأفلام، موجّهًا شكره لمحافظ الفيوم على دعمه الكبير للمهرجان، كما قدّم التحية للمكرَّمين هذا العام.

وشهد الحفل تكريم المخرج الكبير علي بدرخان عن مشواره الفني، إضافة إلى تكريم السيناريست مدحت العدل والفنانة داليا مصطفى، الذين أعربوا عن سعادتهم بالتكريم الذي يأتي من محافظة لها مكانة خاصة لديهم.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 30 نوفمبر، وتشمل عروضًا لأفلام روائية ووثائقية قصيرة وطويلة، إلى جانب برامج موازية تستهدف دعم المواهب الشابة وتسليط الضوء على القضايا البيئية في إطار فني مبتكر. وتقام الدورة الثانية تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون، بمشاركة 60 فيلمًا من 22 دولة.