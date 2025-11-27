اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن المشروعات القومية الكبرى التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير الذي يُعد بوابة جديدة لتقديم الحضارة المصرية للعالم بأسلوب حديث وجاذب.

الإقبال الجماهيري الكبير

وأوضح الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نانسا" على قناة المحور مع الإعلامية ماجدة المهدي، أن الافتتاح يعكس قدرة الدولة على نقل عظمة الحضارة الفرعونية إلى الجمهور العالمي، لافتًا إلى الإقبال الجماهيري الكبير واصطفاف الزائرين في طوابير طويلة للاستمتاع بتجربة المتحف الفريدة.

وأشار إلى أن المتحف من شأنه إحداث قفزة كبيرة في عدد السائحين، متوقعًا تجاوز المستهدف الذي حددته وزارة السياحة عند 5 ملايين سائح، ليصل العدد إلى ما بين 30 و40 مليون سائح سنويًا.

موارد الدولة من العملة الأجنبية

وأضاف الشافعي أن هذا النمو المتوقع في حركة السياحة قد ينعكس على إيرادات القطاع، لتصل إلى 30 أو 40 مليار دولار سنويًا، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن هذا النجاح لم يكن ليحدث دون البنية التحتية الضخمة التي أُنجزت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تقرير بنك "جولدمان ساكس" الذي أكد أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، أصبحت تمتلك بنية تحتية تؤهلها لتكون ضمن أفضل 10 اقتصادات عالميًا.

واختتم الشافعي حديثه بالتأكيد على أن البنية التحتية المتطورة تمثل قاعدة أساسية لأي نهضة في السياحة أو الصناعة أو الزراعة أو الطاقة، وأن ما تشهده مصر حاليًا من تدفق للاستثمارات الأجنبية هو انعكاس مباشر لهذه الجهود.