رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟

عاد اسم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، يتردد مرة أخرى داخل جدران النادي الأهلي وسط أنباء عن عودته مرة أخرى، رغم انتقاله إلى كولمبوس كرو الأمريكي.. فما القصة؟

صاحب الـ 26 عامًا شارك بقميص كولومبوس كرو منذ انضمامه بـ 5 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأنباء حول إمكانية انتقال المهاجم الفلسطيني إلى نادي بيراميدز أو الاحتراف الأوروبي واللعب لصفوف نادي سيلتك الاسكتلندي، ما يعني انفتاح وسام على فكرة الرحيل عن الدوري الأمريكي.

تفاصيل صفقة وسام أبو علي

وسام أبو علي انتقل إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي بعد مغادرته الأهلي في نهاية الموسم الماضي، بصفقة بلغت 7.5 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى مكافأة (بونص) بقيمة مليون دولار و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

جاء الصفقة بعد السجل التهديفي المميز للمهاجم الفلسطيني مع النادي الأهلي، حيث سجل وسام أبو علي 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة رسمية مع الأهلي، من بينها تسجيله “هاتريك” تاريخي في مباراة دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام بورتو.

هل يعود وسام أبو علي إلى الأهلي؟

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة ما يتم ترديده بخصوص اقتراب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المحترف بصفوف كولومبوس كرو الأمريكي من العودة لصفوف القلعة الحمراء.

وقال يوسف في تصريحات لقناة إم بي سي مصر:"لا أعتقد أن وسام سيعود مجددًا للأهلي ولكننا لم نناقش خلال الفترة الجارية فكرة عودته مرة أخرى للفريق.

وأتم المدير الرياضي للأهلي تصريحاته في هذا السياق بقوله:"كل شيء وارد وارد في كرة القدم وأي قرار لا يتخذه فرد واحد ولكن يشارك فيه الجميع".

فيما أفادت تقارير صحفية، بأن عودة المهاجم الفلسطيني واردة في ظل عدم قدرة النادي الأهلي على تعويض وسام أبو علي حتى الان، فضلا عن عدم شعور وسام بالارتياح هناك وإمكانية التفاوض معه للعودة من جديد للمارد الأحمر.