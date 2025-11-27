قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي
أحمد أيمن

عاد اسم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، يتردد مرة أخرى داخل جدران النادي الأهلي وسط أنباء عن عودته مرة أخرى، رغم انتقاله إلى كولمبوس كرو الأمريكي.. فما القصة؟

صاحب الـ 26 عامًا شارك بقميص كولومبوس كرو منذ انضمامه بـ 5 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تداول العديد من الأنباء حول إمكانية انتقال المهاجم الفلسطيني إلى نادي بيراميدز أو الاحتراف الأوروبي واللعب لصفوف نادي سيلتك الاسكتلندي، ما يعني انفتاح وسام على فكرة الرحيل عن الدوري الأمريكي.

تفاصيل صفقة وسام أبو علي

وسام أبو علي انتقل إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي بعد مغادرته الأهلي في نهاية الموسم الماضي، بصفقة بلغت 7.5 مليون دولار.

هذا بالإضافة إلى مكافأة (بونص) بقيمة مليون دولار و15% من نسبة بيع اللاعب إلى أى نادٍ في المستقبل، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المتبقية والبالغة تقريبا 300 ألف دولار.

جاء الصفقة بعد السجل التهديفي المميز للمهاجم الفلسطيني مع النادي الأهلي، حيث سجل وسام أبو علي 38 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 60 مباراة رسمية مع الأهلي، من بينها تسجيله “هاتريك” تاريخي في مباراة دور المجموعات لكأس العالم للأندية أمام بورتو.

هل يعود وسام أبو علي إلى الأهلي؟

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة ما يتم ترديده بخصوص اقتراب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي المحترف بصفوف كولومبوس كرو الأمريكي من العودة لصفوف القلعة الحمراء.

وقال يوسف في تصريحات لقناة إم بي سي مصر:"لا أعتقد أن وسام سيعود مجددًا للأهلي ولكننا لم نناقش خلال الفترة الجارية فكرة عودته مرة أخرى للفريق.

وأتم المدير الرياضي للأهلي تصريحاته في هذا السياق بقوله:"كل شيء وارد وارد في كرة القدم وأي قرار لا يتخذه فرد واحد ولكن يشارك فيه الجميع".

فيما أفادت تقارير صحفية، بأن عودة المهاجم الفلسطيني واردة في ظل عدم قدرة النادي الأهلي على تعويض وسام أبو علي حتى الان، فضلا عن عدم شعور وسام بالارتياح هناك وإمكانية التفاوض معه للعودة من جديد للمارد الأحمر.

وسام أبو علي صفقة وسام أبو علي الأهلي أخبار الأهلي أرقام وسام أبو علي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

ترشيحاتنا

المدن الجديدة

عبد المنعم السيد: في 10 سنوات تم بناء 30 مدينة جديدة

غزة

منسق غرفة العمليات الحكومية بغزة: الاحتلال يواصل ممارساته الرامية لتجويع الفلسطينيين

البطالة

رقم جيد جدا .. عبد المنعم السيد: معدل البطالة في مصر 6،07%

بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد