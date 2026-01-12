بعد خروجه من المستشفى.. عمرو زكي يزور حسن شحاتة

حرص عمرو زكى نجم منتخبنا الوطنى السابق علي زيارة المعلم حسن شحاتة فى منزله للاطمئنان على صحته بعد إجرائه لجراحة كبيرة ، وخروجه من المستشفى منذ أيام .



وتدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها عمرو زكي و شقيقه صابر برفقة حسن شحاتة.

و كان قد طمأن الإعلامي كريم حسن شحاتة الجماهير على الحالة الصحية لوالده الكابتن حسن شحاتة، موضحا أنه خضع خلال الأيام الماضية لحقن في الظهر، ويمر حاليًا بمرحلة استشفاء، مع وجود تحسن ملحوظ في حالته الصحية.

ووجّه كريم حسن شحاتة خلال تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك، الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على والده.

وأكد أنه لمس حالة حب كبيرة ودعمًا واسعًا من الجماهير تجاه الكابتن حسن شحاتة، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على حالته النفسية.