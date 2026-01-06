أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ حسن شحاتة بعد جراحة الـ14 ساعة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحسن حالة حسن شحاتة بعد إجرائه العملية الجراحية التي استغرقت 14 ساعة خلال الأيام الماضية.



وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية إنه تواصل مع كريم شحاته للاطمئنان على حالة حسن شحاتة، وأكد أنه تحسن في الأيام الماضية من العملية الجراحية التي استغرقت 14 ساعة، وتمت إزالة سبب المرض بالكامل ولكن بعد العملية الجراحية كان منهكا للغاية و"خاسس" مما أثر عليه.

وأضاف شوبير :"كريم شحاتة اشتكي له من انتشار تصريحات على لسان المعلم في الفترة الأخيرة رغم أنه لم يتحدث لأي أحد ولم يقم أحد بزيارته لأنه مقيم معه في منزله ولا يوجد معه تليفون حاليا حتي يتواصل".

وكان أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة قد أشاد بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، معتبرًا أن الأداء العام للفريق يعكس حالة من الاستقرار الفني والشخصية القوية، ويؤكد أن الفراعنة يسيرون بخطوات ثابتة نحو الأدوار النهائية من البطولة القارية.