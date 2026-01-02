حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول

أشاد أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة بالمستوى الذي يقدمه منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، معتبرًا أن الأداء العام للفريق يعكس حالة من الاستقرار الفني والشخصية القوية، ويؤكد أن الفراعنة يسيرون بخطوات ثابتة نحو الأدوار النهائية من البطولة القارية.

وكان منتخب مصر، بقيادة مديره الفني حسام حسن، قد نجح في حسم تأهله إلى دور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، في مشوار اتسم بالصلابة والانضباط. وافتتح الفراعنة مشوارهم بانتصار مثير على زيمبابوي بنتيجة 2-1، قبل أن يحققوا فوزًا مهمًا على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ثم اختتموا مرحلة المجموعات بالتعادل السلبي أمام أنجولا.

مواجهة بنين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره بنين يوم الإثنين المقبل، في مواجهة حاسمة ضمن منافسات دور الـ16، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

تصريحات حسن شحاتة

وفي تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، أكد حسن شحاتة أن المنتخب المصري خرج بعدد من المكاسب المهمة من دور المجموعات، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المكاسب تمثلت في الشخصية القوية التي ظهر بها اللاعبون داخل الملعب، وقدرتهم على التعامل مع الضغوط والمواقف الصعبة.

واستشهد شحاتة بالعودة في النتيجة أمام زيمبابوي في مباراة الافتتاح، إلى جانب تحقيق الفوز على جنوب إفريقيا رغم النقص العددي بعد طرد محمد هاني، وهو ما يعكس تماسك الفريق ذهنيًا وتكتيكيًا.

استغلال مباراة أنجولا

وأوضح المدير الفني التاريخي للفراعنة أن الجهاز الفني أحسن استغلال مباراة أنجولا في ختام دور المجموعات، بعدما منح الفرصة لعدد من العناصر البديلة، بهدف الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وهو أمر بالغ الأهمية قبل الدخول في مرحلة المباريات الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين.

وأضاف شحاتة أن هذه النتائج الإيجابية انعكست بشكل مباشر على الحالة المعنوية للاعبين والجهاز الفني، ومنحت الجميع دفعة قوية وثقة متزايدة قبل خوض الأدوار الحاسمة، مؤكدًا أن الروح العالية داخل المعسكر تعد عنصرًا حاسمًا في سباق المنافسة على اللقب القاري.

وأشار حسن شحاتة إلى أن الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمد الشناوي كانوا الأبرز في صفوف المنتخب خلال دور المجموعات، بعدما قدموا مستويات مميزة وأسهموا بشكل مباشر في تحقيق النتائج الإيجابية، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، مؤكدًا أن خبراتهم الكبيرة تمثل عامل توازن مهم للفريق في المراحل المقبلة.

وأكد شحاتة ثقته الكاملة في الجيل الحالي من اللاعبين تحت قيادة حسام حسن، مشددًا على أن المنتخب يمتلك كل المقومات التي تؤهله للذهاب بعيدًا في البطولة والمنافسة بقوة على التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، في ظل الانضباط التكتيكي والروح القتالية التي ظهرت منذ بداية المشوار.

ويُعد حسن شحاتة أحد أبرز رموز الكرة المصرية والإفريقية، بعدما قاد منتخب مصر لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وهو إنجاز ما زال محفورًا في ذاكرة الكرة الإفريقية حتى اليوم.