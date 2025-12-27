مهيب عبد الهادي:ماتش بذكريات جيل حسن شحاته

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي فوز منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ماتش بذكريات جيل حسن شحاته ... كملها علي خير يارب ".

تغلب منتخب مصر على جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما الليلة على ملعب أدرار، في مدينة أغادير المغربية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الإفريقية.

ويعتبر منتخب مصر أول منتخب يتأهل إلي دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب؛ عقب حصوله على 6 نقاط.

وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ترتيب المجموعة الثانية فى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية على النحو التالي:

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- جنوب إفريقيا 3 نقاط

3- أنجولا نقطة واحدة

4- زيمبابوي نقطة واحدة