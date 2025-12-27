قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من تصاعد التوترات بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا
كأس مصر.. تشكيل ناري متوقع لـ الأهلي أمام المصرية لـ الإتصالات
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام عن الشناوي: بطل وحارس كبير يستحق الاحترام

الشناوي
الشناوي
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ أداء اللاعب محمد الشناوي حارس مرمي  منتخب مصر.

الشناوي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بطل وحارس كبير يستحق الاحترام ".

مواجهه انجولا

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية والمصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره الأنجولي، ضمن منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من أقوى منتخبات القارة السمراء.

يستعد منتخب الفراعنة، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني، سواء لحسم الصدارة أو تأكيد التفوق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا 2025 بطموحات كبيرة، يسعى من خلالها إلى استعادة هيبته القارية والعودة إلى منصة التتويج من جديد، عبر إضافة اللقب الثامن إلى خزائنه، بعدما توقف رصيده عند 7 بطولات قارية.

ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في طي صفحة الإخفاقات السابقة، خاصة بعد خسارة نهائي نسختي 2017 أمام الكاميرون و2021 أمام السنغال، في لحظات مؤلمة لا تزال عالقة في أذهان الجماهير.

أرقام قياسية وتاريخ مشرف

يمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، ليبقى الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة. ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، بينما يحتل منتخب غانا المركز الثالث بـ4 بطولات. ويسعى الفراعنة خلال النسخة الحالية إلى تعزيز هذا الرقم القياسي وتأكيد زعامتهم للقارة الأفريقية.

أهمية مواجهة أنجولا

تمثل مباراة أنجولا اختبارًا مهمًا لمنتخب مصر، ليس فقط من أجل حصد النقاط، ولكن لاكتساب المزيد من الثقة والاستقرار الفني قبل الدخول في مراحل الحسم، وسط دعم جماهيري كبير وآمال عريضة بتحقيق اللقب الغائب.

الشناوي الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

اذا قلته يتحقق ما تريده

دعاء إذا قلته يتحقق ما تريده قبل النوم.. بـ11 كلمة تعيش أجمل أحلامك

منتخب مصر

منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

ترشيحاتنا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بالصور

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية
طريقة عمل حلى القشطية

لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء

زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء
زيادة الوزن في الشتاء

فوائد صحية مذهلة لاستخدام الكركم.. طرق مختلفة لتناوله

فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية
فوائد الكركم الصحية

فيديو

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد