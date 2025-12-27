كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة

يواجه مساء اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى بقيادة الدانماركى ييس توروب مباراة مهمة أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات على ملعب استاد السلام في إطار منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.



ويسعي المارد الأحمر بقيادة الدانماركي ييس توروب لتخطى دور الـ 32 والتأهل لدور الـ 16 بـ بطولة كأس مصر.



التشكيل المتوقع لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي

استقر الدانماركي ييس توروب على الدفع بتشكيل ناري متوقع لـ النادي الأهلي أمام المصرية لـ الإتصالالات جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى

محمد سيحا

خط الدفاع

عمر كمال وياسين مرعي وأشرف داري ومحمد شكري.

خط الوسط

أحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم

محمد شريف



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصرية للاتصالات

تنقل مباراة دور الـ32 من بطولة كأس مصر بين النادي الأهلي ونظيره فريق المصرية للاتصالات على قناة أون تايم سبورت.

