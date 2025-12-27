جامعة القاهرة الأهلية تفتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية فتح باب القبول لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بكلياتها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025-2026، وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وبما يتماشى مع التنسيق الداخلي للجامعة، وفي حدود الأماكن المتاحة.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح للطلاب الراغبين؛ اعتبارًا من اليوم السبت 27 ديسمبر 2025؛ من خلال تقديم الأوراق المطلوبة، وسداد مصروفات فتح الملف، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 8 يناير 2026.

وأضافت الجامعة أنه من المقرر إعلان نتيجة القبول يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، على أن يتم استكمال الإجراءات من خلال “تسليم أصول الأوراق، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب المقبولين” خلال الفترة من يوم الإثنين 12 يناير 2026 وحتى يوم الإثنين 19 يناير 2026.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المعلنة، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة بشأن شروط القبول وإجراءات التقديم، لضمان الانتهاء من التسجيل في المواعيد المحددة.