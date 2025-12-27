قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا
صلاح حليمة: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال مخالف للقانون الدولي
دعاء توسعة الرزق.. 9 كلمات وسورة رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
استقرار الدولار في البنوك.. اقتصادي يكشف دلالات خفض الفائدة ورسائل طمأنة للأسواق
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في غزة
ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا
منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة
من الإيجار القديم للإجراءات الجنائية والباكلوريا.. البرلمان يطوي 2025 بحزمة تشريعات تاريخية
أخبار البلد

جامعة القاهرة الأهلية تفتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني

حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية فتح باب القبول لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بكلياتها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025-2026، وذلك وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وبما يتماشى مع التنسيق الداخلي للجامعة، وفي حدود الأماكن المتاحة.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح للطلاب الراغبين؛ اعتبارًا من اليوم السبت 27 ديسمبر 2025؛ من خلال تقديم الأوراق المطلوبة، وسداد مصروفات فتح الملف، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 8 يناير 2026.

وأضافت الجامعة أنه من المقرر إعلان نتيجة القبول يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، على أن يتم استكمال الإجراءات من خلال “تسليم أصول الأوراق، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب المقبولين” خلال الفترة من يوم الإثنين 12 يناير 2026 وحتى يوم الإثنين 19 يناير 2026.

وأكدت جامعة القاهرة الأهلية ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المعلنة، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة بشأن شروط القبول وإجراءات التقديم، لضمان الانتهاء من التسجيل في المواعيد المحددة.

جامعة القاهرة الأهلية الفصل الدراسي الثاني مجلس الجامعات الخاصة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

