رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فينورد الهولندي ضم الإنجليزي رحيم ستيرلينج حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان تشيلسي وستيرلينج قد انهيا التعاقد بينهما بالتراضي في يناير الماضي .

وقضى ستيرلينج الموسم الماضي معارا لأرسنال الإنجليزي، حيث كان يتدرب بمفرده في تشيلسي خلال الموسم الحالي قبل رحيله، منهيا بذلك مسيرة استمرت لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قلعة (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية، بعد انضمامه للفريق الأزرق قادما من مانشستر سيتي عام 2022.

ويستعد ستيرلينج للعب الآن مع فينورد الهولندي، تحت قيادة مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين ومنتخب هولندا السابق روبن فان بيرسي، في صفقة انتقال حر، علما بأن الفريق يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الهولندي.

