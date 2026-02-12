الأوقاف تختار أشرف سيف لإحياء أولى ليالي رمضان في مسجد الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إحياء أول ليالي شهر رمضان المبارك 2026، بأداء صلاة التراويح في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يحي أول ليالي شهر رمضان نجم دولة التلاوة، القارئ أشرف سيف، ومشاركة القارئ الطبيب أحمد نعينع، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ويؤديان صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان.

خطة وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان

وكشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن الخطة الشاملة التي أعدتها الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ترتكز على عدة مستويات، في مقدمتها المستوى اللوجستي والهندسي.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة أن الخطة تشمل معاينة المساجد وتجديد ما يحتاج منها إلى صيانة، وتنظيفها وتعقيمها، وفحص أنظمة الصوت، إلى جانب فرش الساحات الخارجية، خاصة في المساجد الكبرى، بما يضمن راحة المصلين واستيعاب الأعداد المتزايدة خلال الشهر الكريم.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الفكري، باعتبارها «وزارة المناعة الفكرية»، لافتًا إلى استمرار إقامة ملتقى الفكر الإسلامي يوميًا طوال شهر رمضان داخل مسجد الإمام الحسين.

وأضاف أن الملتقى سيُقدم هذا العام أيضًا بصيغة «بودكاست» لمواكبة التطور التكنولوجي، إلى جانب استمراره بالشكل التقليدي في عدد من المساجد الأخرى.

وأكد رسلان أن صلاة التراويح ستقام في جميع التجمعات السكانية على مستوى الجمهورية، فيما ستقام صلاة التهجد في 9719 مسجدًا، والاعتكاف في 4812 مسجدًا خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، في إطار تنظيم دقيق يراعي احتياجات المصلين.