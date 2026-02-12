قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تختار أشرف سيف لإحياء أولى ليالي رمضان في مسجد الحسين

القارئ أشرف سيف
القارئ أشرف سيف
محمد شحتة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إحياء أول ليالي شهر رمضان المبارك 2026، بأداء صلاة التراويح في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يحي أول ليالي شهر رمضان نجم دولة التلاوة، القارئ أشرف سيف، ومشاركة القارئ الطبيب أحمد نعينع، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ويؤديان صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان.

خطة وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان

وكشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن الخطة الشاملة التي أعدتها الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أنها ترتكز على عدة مستويات، في مقدمتها المستوى اللوجستي والهندسي.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة أن الخطة تشمل معاينة المساجد وتجديد ما يحتاج منها إلى صيانة، وتنظيفها وتعقيمها، وفحص أنظمة الصوت، إلى جانب فرش الساحات الخارجية، خاصة في المساجد الكبرى، بما يضمن راحة المصلين واستيعاب الأعداد المتزايدة خلال الشهر الكريم.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الأوقاف تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الفكري، باعتبارها «وزارة المناعة الفكرية»، لافتًا إلى استمرار إقامة ملتقى الفكر الإسلامي يوميًا طوال شهر رمضان داخل مسجد الإمام الحسين.

وأضاف أن الملتقى سيُقدم هذا العام أيضًا بصيغة «بودكاست» لمواكبة التطور التكنولوجي، إلى جانب استمراره بالشكل التقليدي في عدد من المساجد الأخرى.

وأكد رسلان أن صلاة التراويح ستقام في جميع التجمعات السكانية على مستوى الجمهورية، فيما ستقام صلاة التهجد في 9719 مسجدًا، والاعتكاف في 4812 مسجدًا خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، في إطار تنظيم دقيق يراعي احتياجات المصلين.

الأوقاف مسجد الحسين أشرف سيف دولة التلاوة صلاة التراويح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

الفضاء

بعد 60 عاما من الغموض.. الذكاء الاصطناعي يقترب من كشف موقع مركبة “لونا 9” الضائعة على القمر

الأشجار السريعة

أخضر من الخارج وهش من الداخل.. كيف تغير الأشجار السريعة ملامح الغابات وتضعف درع الأرض المناخي؟

احذر| دواء شهير لعلاج الحموضة يثير مخاوف صحية جديدة.. يسبب أثار جانبية خطيرة

اضطرابات ضارة | دواء شهير لعلاج الحموضة يثير مخاوف صحية ويسبب أثارا جانبية خطيرة

بالصور

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد