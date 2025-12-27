قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. صراع مبكر على صفقات يناير بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

بدأت ملامح معركة الانتقالات الشتوية في الظهور مبكرًا، مع اشتعال المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، تزامنًا مع اقتراب فتح باب القيد في يناير المقبل.

 وتسعى الأندية الثلاثة إلى تدعيم صفوفها بعناصر قادرة على إحداث الفارق، من أجل حسم المنافسة في النصف الثاني من الموسم.

حامد حمدان.. هدف ثلاثي القمة

يتصدر الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط بتروجت، قائمة الأسماء المطروحة بقوة على طاولة الأندية الكبرى، بعدما لفت الأنظار بمستواه المميز خلال الفترة الماضية. اللاعب تحول إلى محور اهتمام حقيقي للأهلي والزمالك وبيراميدز، في ظل قدراته الفنية والبدنية التي تجعله إضافة قوية لأي فريق.

الزمالك يعود للمشهد بقوة

الزمالك كان قد فتح باب المفاوضات مع حامد حمدان منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تكتمل لأسباب عدة. ومع اقتراب يناير، عاد الأبيض للتحرك من جديد، مستهدفًا حسم الصفقة هذه المرة، خاصة في ظل حاجة الفريق الماسة لتدعيم خط الوسط بلاعب قادر على صناعة اللعب والقيام بالأدوار الدفاعية.

الأهلي يترقب ويراقب البدائل

في المقابل، دخل الأهلي في مفاوضات جادة مع اللاعب، تحسبًا لإمكانية رحيل المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويرى الجهاز الفني أن حامد حمدان يمثل خيارًا مناسبًا لتعويض أي نقص محتمل في وسط الملعب، لما يمتلكه من مرونة تكتيكية وقدرة على تنفيذ الأدوار المختلفة.

بيراميدز يعرض بقوة مالية

ولم يقف الصراع عند قطبي الكرة المصرية، حيث دخل بيراميدز بقوة على خط المفاوضات، وقدم عرضًا رسميًا لإدارة بتروجت لضم اللاعب، مستغلًا إمكانياته المالية الكبيرة ورغبته في تدعيم صفوفه بعناصر مميزة للمنافسة على الألقاب.

أسماء أخرى تشعل الميركاتو

ولا يقتصر الصراع على حامد حمدان فقط، إذ يظهر اسم هادي رياض لاعب بتروجت ضمن اهتمامات الأهلي والزمالك، إلى جانب أسامة فيصل الذي بات هدفًا للأهلي وبيراميدز لتدعيم الخط الهجومي. ومع هذه الأسماء البارزة، يبدو أن ميركاتو يناير سيكون ساخنًا ومليئًا بالمفاجآت


 

