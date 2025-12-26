كأس مصر| توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصرية للاتصالات

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات التي تجمع الفريقين غدًا السبت ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وضمت قائمة الفريق كلًّا من

محمد سيحا وحازم جمال وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف ومحمد شكري وحسين الشحات وأشرف داري ومصطفى العش وطاهر محمد طاهر وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم وإبراهيما كاظم ومحمد رأفت وإبراهيم عادل وعمر معوض وإبراهيم الأسيوطي.

المران الختامي

واختتم الأهلي استعداداته بعد أن خاض مرانًا قويًّا على ملعب النادي بمدينة نصر، شهد تركيزًا كبيرًا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية، في إطار الاستعداد للمباراة.