خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة بولولو

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مسؤولو النادي الأهلي كثفوا مفاوضاتهم خلال الساعات القليلة الماضية مع نادي ياجييلونيا بياويستوك البولندي، من أجل التعاقد مع اللاعب أفيميكو بولولو خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر عبر برنامج ستاد المحور، أن مسؤول داخل النادي الأهلي، أن المفاوضات شهدت تطورات إيجابية في ظل عدم توصل النادي البولندي لاتفاق مع اللاعب بشأن تجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يسعى الأهلي لاستغلاله لحسم الصفقة.

وأضاف المصدر أن الأهلي أنهى اتفاقه النهائي مع اللاعب ووكيله خلال الأيام الماضية، على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد، في انتظار التوصل لاتفاق رسمي مع ناديه الحالي.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الأهلي تقدموا بعرضهم الرسمي صباح اليوم لإدارة ياجييلونيا بياويستوك، مع انتظار الرد النهائي، خاصة في ظل ضغط اللاعب على ناديه للموافقة على رحيله والانضمام إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.