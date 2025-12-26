كوكا يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة البرتغال انتظارا لقرار الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، شرع بالفعل في إجراءات استخراج تأشيرة البرتغال، وذلك تحسبًا لموافقة إدارة القلعة الحمراء على العرض المقدم من نادي ألفيركا البرتغالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر، خلال برنامج ستاد المحور، أن خطوة كوكا تأتي في إطار الاستعداد المبكر لأي تطورات محتملة في ملف المفاوضات، خاصة أن العرض البرتغالي لا يزال قيد الدراسة داخل أروقة الأهلي، ولم يتم حسم القرار النهائي حتى الآن، سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الجاري، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.

موقف الأهلي من العرض البرتغالي

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي تدرس العرض بعناية، في ظل سعيها لتحقيق أفضل استفادة فنية ومالية من اللاعب، خصوصًا مع اقتراب نهاية عقده. ويخضع القرار النهائي لتقييم شامل من الجهاز الفني، الذي يوازن بين أهمية بقاء كوكا ضمن صفوف الفريق، وبين إمكانية رحيله حال وجود بديل مناسب يلبّي متطلبات المرحلة



