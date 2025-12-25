البنك الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

تعادل فريق البنك الأهلي مع منافسه الجونة بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على إستاد خالد بشارة ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف فريق البنك الأهلي عن طريق مهاجمه أحمد أمين أوفا في الدقيقة 44 من عمر المباراة .

وفي الدقيقة 65 نجح أحمد جمال في تسجيل هدف التعادل لـ الجونة.

بهذه النتيجة يحتل فريق الجونة صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس عاصمة مصر بشكل مؤقت برصيد 7 نقاط بعد الجولة الثالثة فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وأعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة الجونة ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : أمير مدحت، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحي، احمد النادري، محمد ابراهيم

خط الهجوم : مصطفى شلبي، يسرى وحيد، احمد امين اوفا

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي، محمود عماد، احمد متعب، احمد مدبولي، سيد نيمار، مصطفى دويدار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، داو سيريل.