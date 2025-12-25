قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
مصرع شخص سقط خلال محاولة تسلق حواجز محطة مترو شبرا الخيمة
دعاء ليلة الجمعة الأولى من رجب.. ردد 80 دعوة مستجابة تقضي الحوائج وتُبدل أحزانك أفراحاً
القاضي أحمد بنداري يدعو المصريين بالخارج للتصويت بانتخابات النواب واغتنام الساعات المتبقية
البنك الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الجونة بكأس عاصمة مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي
عبدالله هشام

تعادل فريق البنك الأهلي مع منافسه الجونة بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على إستاد خالد بشارة ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف فريق البنك الأهلي عن طريق مهاجمه أحمد أمين أوفا في الدقيقة 44 من عمر المباراة .

وفي الدقيقة 65 نجح أحمد جمال في تسجيل هدف التعادل لـ الجونة.

بهذه النتيجة يحتل فريق الجونة صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس عاصمة مصر بشكل مؤقت برصيد 7 نقاط بعد الجولة الثالثة فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وأعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة الجونة ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : أمير مدحت، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحي، احمد النادري، محمد ابراهيم

خط الهجوم  : مصطفى شلبي، يسرى وحيد، احمد امين اوفا

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحي، محمود عماد، احمد متعب، احمد مدبولي، سيد نيمار، مصطفى دويدار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، داو سيريل.

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

نهال عنبر ويمنى بدراوي

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

