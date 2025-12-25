تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة الجونة ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

حيث جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالى

حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع : أمير مدحت، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط : محمد فتحي، احمد النادري، محمد ابراهيم

خط الهجوم : مصطفى شلبي، يسرى وحيد، احمد امين اوفا

ويجلس على مقاعد البدلاء

أحمد صبحي، محمود عماد، احمد متعب، احمد مدبولي، سيد نيمار، مصطفى دويدار، محمد بن شرقي، أحمد ريان، داو سيريل.