قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات نارية تنتظر الأهلي حتى مارس 2026 بين الدوري والكأس وأبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد النادي الأهلي بقيادة المدرب الدانماركي ييس توروب لخوض سلسلة من المباريات الصعبة على المستويين المحلي والقاري، بعد خسارته الأخيرة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتأتي الفترة المقبلة حافلة بالاختبارات الحقيقية للأهلي، الذي سيخوض مواجهات نارية ضمن الدوري المصري الممتاز وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى الفريق لتعويض خسارته الأخيرة واستعادة نغمة الانتصارات.

وجاءت أبرز مباريات الأهلي القادمة على النحو التالي:

  • 30 ديسمبر بالقاهرة: الأهلي vs المقاولون العرب
  • 10 يناير بالإسكندرية (كأس الرابطة – الجولة 6): الأهلي vs فاركو
  • 15 يناير بالقاهرة (كأس الرابطة – الجولة 7): الأهلي vs طلائع الجيش
  • 19 يناير بالقاهرة (الجولة 15 بالدوري الممتاز): الأهلي vs طلائع الجيش
  • 23-25 يناير بالقاهرة (دوري أبطال إفريقيا – الجولة 3): الأهلي vs يانج أفريكانز التنزاني
  • 27 يناير بالقاهرة (الجولة 16 بالدوري): الأهلي vs وادي دجلة
  • 30 يناير – 1 فبراير بتنزانيا (دوري أبطال إفريقيا – الجولة 4): الأهلي vs يانج أفريكانز
  • 3 فبراير بالقاهرة (الجولة 17 بالدوري): الأهلي vs البنك الأهلي
  • 6-8 فبراير بالجزائر (دوري أبطال إفريقيا – الجولة 5): الأهلي vs شبيبة القبائل
  • 11 فبراير بالإسكندرية (الجولة 14 بالدوري): الأهلي vs الإسماعيلي
  • 13-15 فبراير بالقاهرة (دوري أبطال إفريقيا – الجولة 6): الأهلي vs الجيش الملكي المغربي
  • 19 فبراير بالقاهرة (الجولة 18 بالدوري): الأهلي vs الجونة
  • 23 فبراير بالإسكندرية (الجولة 19 بالدوري): الأهلي vs سموحة
  • 28 فبراير بالقاهرة (الجولة 20 بالدوري): الأهلي vs زد
  • 5 مارس بالقاهرة (الجولة 21 بالدوري): الأهلي vs المقاولون العرب

وتعد هذه الفترة اختبارًا حقيقيًا لقوة الأهلي على المستويين البدني والفني، حيث يحتاج الفريق لإظهار الانسجام والصلابة لمواجهة ضغط المباريات المتتالية، خاصة مع وجود لقاءات حاسمة في دوري أبطال إفريقيا تتطلب تركيزًا عاليًا للحفاظ على حظوظه القارية.

ومن المتوقع أن تشهد صفوف الأهلي بعض التعديلات التكتيكية من قبل توروب، بهدف تجهيز اللاعبين لمواجهة التحديات المقبلة، وتحقيق النتائج المرجوة على الصعيدين المحلي والقاري.

النادي الأهلي ييس توروب غزل المحلة بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر الأهلي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة الفيحاء والحزم في دوري روشن السعودي

منتخب مصر

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا.. صور

الأهلي

توروب يركز على الجوانب الخططية والفنية في مران الأهلي استعدادًا للمصرية للاتصالات

بالصور

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

فيديو

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد