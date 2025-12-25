مباريات نارية تنتظر الأهلي حتى مارس 2026 بين الدوري والكأس وأبطال إفريقيا

يستعد النادي الأهلي بقيادة المدرب الدانماركي ييس توروب لخوض سلسلة من المباريات الصعبة على المستويين المحلي والقاري، بعد خسارته الأخيرة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتأتي الفترة المقبلة حافلة بالاختبارات الحقيقية للأهلي، الذي سيخوض مواجهات نارية ضمن الدوري المصري الممتاز وكأس عاصمة مصر ودوري أبطال إفريقيا، فيما يسعى الفريق لتعويض خسارته الأخيرة واستعادة نغمة الانتصارات.

وجاءت أبرز مباريات الأهلي القادمة على النحو التالي:

30 ديسمبر بالقاهرة: الأهلي vs المقاولون العرب

10 يناير بالإسكندرية (كأس الرابطة – الجولة 6): الأهلي vs فاركو

15 يناير بالقاهرة (كأس الرابطة – الجولة 7): الأهلي vs طلائع الجيش

19 يناير بالقاهرة (الجولة 15 بالدوري الممتاز): الأهلي vs طلائع الجيش

23-25 يناير بالقاهرة (دوري أبطال إفريقيا – الجولة 3): الأهلي vs يانج أفريكانز التنزاني

27 يناير بالقاهرة (الجولة 16 بالدوري): الأهلي vs وادي دجلة

30 يناير – 1 فبراير بتنزانيا (دوري أبطال إفريقيا – الجولة 4): الأهلي vs يانج أفريكانز

3 فبراير بالقاهرة (الجولة 17 بالدوري): الأهلي vs البنك الأهلي

6-8 فبراير بالجزائر (دوري أبطال إفريقيا – الجولة 5): الأهلي vs شبيبة القبائل

11 فبراير بالإسكندرية (الجولة 14 بالدوري): الأهلي vs الإسماعيلي

13-15 فبراير بالقاهرة (دوري أبطال إفريقيا – الجولة 6): الأهلي vs الجيش الملكي المغربي

19 فبراير بالقاهرة (الجولة 18 بالدوري): الأهلي vs الجونة

23 فبراير بالإسكندرية (الجولة 19 بالدوري): الأهلي vs سموحة

28 فبراير بالقاهرة (الجولة 20 بالدوري): الأهلي vs زد

5 مارس بالقاهرة (الجولة 21 بالدوري): الأهلي vs المقاولون العرب

وتعد هذه الفترة اختبارًا حقيقيًا لقوة الأهلي على المستويين البدني والفني، حيث يحتاج الفريق لإظهار الانسجام والصلابة لمواجهة ضغط المباريات المتتالية، خاصة مع وجود لقاءات حاسمة في دوري أبطال إفريقيا تتطلب تركيزًا عاليًا للحفاظ على حظوظه القارية.

ومن المتوقع أن تشهد صفوف الأهلي بعض التعديلات التكتيكية من قبل توروب، بهدف تجهيز اللاعبين لمواجهة التحديات المقبلة، وتحقيق النتائج المرجوة على الصعيدين المحلي والقاري.