سر تعطل صفقة انضمام يوسف بلعمري للنادي الأهلي

تعطل النادي الأهلي في اتمام صفقة الظهير الأيسر لفريق الرجاء المغربي يوسف بلعمري والمقرر ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ونجح الأهلي في اتمام كافة الإتفاقات الخاصة بضم الظهير الأيسر يوسف بلعمري قبل أن يتحرك منتخب المغرب ويضم اللاعب للقائمة في بطولة أمم أفريقيا مما عطل إتمام الصفقة.

وينتظر النادي الأهلي نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية لإتمام التعاقد مع يوسف بلعمري وضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

انضمام يوسف بلعمري لمنتخب المغرب

قرر وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب الأول، استدعاء يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء المغربي، لقائمة أسود الأطلس في كأس أمم إفريقيا.

وجاء قرار وليد الركراكي بضم يوسف بلعمري، بعد إصابة سايس في المباراة أمام جزر القمر وعدم لحاقه بالمباريات في الفترة المقبلة.

وكانت مباراة المغرب وجزر القمر، تحظى باهتمام كبير من قبل مشجعي ومحبي الساحرة المستديرة، داخل القارة السمراء وخارجها، بعد الانطلاقة النارية لـ « أسود الأطلس»، في ضربة البداية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.