رياضة

بالتفاصيل .. كاف يوقع عقوبات على الجيش الملكي فى أحداث الأهلي المؤسفة

مباراة الأهلي والجيش الملكي
مباراة الأهلي والجيش الملكي
يسري غازي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وجاءت عقوبات الكاف ضد الجيش الملكي المغربي فى مباراة الأهلي على النحو التالي:

خوض فريق الجيش الملكي لمباراتين دون جماهيره

توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار.

وجاء نص خطاب بيان نادي الجيش الملكي الذى أعلنه عبر حسابه الرسمي على النحو التالي:

يؤسف نادي الجيش الملكي أن يُخبر جماهيره أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أصدر قراراته التأديبية على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت نادينا بنادي الأهلي المصري يوم 28 نونبر 2025 ضمن دوري أبطال إفريقيا.

وقد قررت اللجنة التأديبية للاتحاد خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025 ما يلي:

1- ثبوت مخالفة نادي الجيش الملكي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي لـ«كاف»، وكذلك للمادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة تصرفات غير مناسبة من جماهير النادي تمس بمبادئ الروح الرياضية وبسلامة ونزاهة المنافسة.

2- فرض لعب مباراتين دون جمهور على نادي الجيش الملكي في مبارياته المقبلة كمستضيف ضمن مسابقات الأندية الإفريقية.

3- الغرامات المالية:

20 ألف دولار أمريكي لاستخدام أجهزة الليزر.

15 ألف دولار أمريكي لرمي قارورات المياه.

15 ألف دولار أمريكي لإدخال جامعي الكرات عددا من الكرات إلى أرضية الملعب خلال اللعب، بما يخالف مبادئ الروح الرياضية ونزاهة المنافسة.

50 ألف دولار أمريكي لرمي جسم خطير (من الحديد)، يمثل خطراً على سلامة اللاعبين والحكام خلال المباراة.

4- المبلغ الإجمالي والموعد النهائي للدفع: وجوب دفع المبلغ الإجمالي للغرامات وقدره 100 ألف دولار أمريكي قبل 60 يومًا من تاريخ إشعار هذا القرار.

الأهلي الجيش الملكي الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم النادي الأهلي

