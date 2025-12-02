شبانة يطالب برد فعل قوي بعد أحداث مباراة الأهلي الجيش الملكي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ما جرى في مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي لا يمتّ بصلة للعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، مشددًا على ضرورة تحرك الجهات المسؤولة لحفظ حقوق النادي الأهلي.



وقال شبانة خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" على قناة "cbc" إن الأهلي يمتلك حقًا أصيلًا في الاعتراض، مطالبًا إدارة النادي واتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي باتخاذ موقف واضح حتى يشعر الجميع بوجود عدالة وردع تجاه أي تجاوزات قد تحدث في المنافسات القارية.

وتحدث شبانة أيضًا عن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن القائمة شهدت استبعاد أسماء كانت متوقعة، وعلى رأسهم أحمد حسن "كوكا".

وأضاف أن وجود إمام عاشور داخل المنتخب مهم للغاية، معتبرًا أن مشاركته ولو لمدة 20 دقيقة قادرة على صناعة فارق كبير بفضل إمكاناته الفنية وحضوره البدني في وسط الملعب.