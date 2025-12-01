مدرب منتخب مصر للناشئين يكشف حقيقة اهتمام برشلونة بضم موهبة الأهلي

حسم محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عامًا، الجدل الدائر حول ما تردد مؤخرًا بشأن تلقي مهاجم الأهلي والمنتخب الصغير، حمزة عبد الكريم، عرضًا من نادي برشلونة الإسباني خلال مشاركته في كأس العالم للناشئين.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت خلال الساعات الماضية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ17 عامًا، الذي يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وشهد الموسم الحالي تصعيد حمزة عبد الكريم إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي، حيث شارك في مباراة الفريق أمام شبيبة القبائل ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما زاد من تسليط الضوء عليه من جانب المتابعين والكشّافة الأوروبيين.

وفي تصريحات تلفزيونية لصدي البلد ، أوضح محمد إبراهيم أن عددًا كبيرًا من لاعبي منتخب 2008 يمتلكون إمكانيات تؤهلهم للاحتراف الخارجي، مؤكدًا أن المرحلة العمرية الحالية حساسة وتتطلب دعمًا كبيرًا من الأندية لإتاحة الفرصة للاعبين للانتقال إلى الدوريات الأوروبية.

وتحدث المدير الفني عن موقف برشلونة قائلاً:

"مندوب من النادي سألني عن حمزة بعد مباراة سويسرا، ورغم خسارتنا كنت سعيدًا باهتمامه. أبلغت اللاعب ووالده بذلك، لكن لم أكن أعرف مدى جدية الأمر."

وأشار إلى أنه يتمنى للاعب التوفيق دائمًا، سواء استمر مع الأهلي أو خاض تجربة احترافية خارجية.

كما كشف محمد إبراهيم عن وجود عروض لفترات معايشة لعدد من لاعبي المنتخب الآخرين، مثل بلال عطية والنجعاوي، مؤكدًا أن مجموعة كبيرة من الشباب تمتلك قدرات فنية وشخصية تؤهلها لصناعة مستقبل قوي للكرة المصرية.

واختتم بأن الالتزام والانضباط هما ما يميز هذا الجيل، قائلاً:

“هذا السن صعب جدًا، لكن هؤلاء اللاعبين يمتلكون مقومات كبيرة وإصرار واضح. البيت هو الأساس، والتربية في هذا العمر مهمة جدًا، وقد كانوا جميعًا على قدر المسؤولية.”