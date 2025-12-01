السجن مدى الحياة لملاكم مصري أمريكي أُدين بقتل ابنته في نيويورك

أصدر القضاء الأمريكي حكما بالسجن مدى الحياة على ملاكم مصري يحمل الجنسية الأمريكية، بعدما قتل ابنته قبل حوالي 6 أعوام.

ملاكم مصري أمريكي يقتل ابنته

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الملاكم المحترف السابق كاباري سالم البالغ من العمر 57 عامًا، حكم عليه بالسجن المؤبد؛ بعد إدانته بقتل ابنته البالغة، بجزيرة ستاتن في ولاية نيويورك.

وأشارت إلى أن هيئة المحلفين أدانت كاباري سالم، بتهمتي القتل من الدرجة الأولى والخنق في قضية قتل عام 2019 التي امتدت على ولايتين.

وقال الادعاء الأمريكي إن الضحية، تدعى علا سالم، كانت تبلغ من العمر 25 عامًا، وتسكن مع والدها، قُتلت في ولاية بنسلفانيا ثم نُقلت إلى حديقة بلومينجديل في جزيرة ستاتن، حيث عثر عليها أحد المارة لاحقًا.

وذكرت قناة CBS 21 News أن سالم، المعروف سابقًا باسم "الساحر المصري"، مثَّل مصر في الألعاب الأولمبية عامي 1992 و1996.

الهروب إلى الكويت

سبق لسالم أن فرّ إلى الكويت بعد مقتل ابنته؛ ومع ذلك، سُلِّم إلى نيويورك عام 2020، وفقًا لوثائق الاتهام وفي سبتمبر 2025، دفع سالم ببراءته.

يقول المسؤولون إن المحققين عثروا على جثة الضحية في حديقة بجزيرة ستاتن، وأن الحمض النووي لـ سالم عُثر عليه تحت أظافرها.

كما اطلع المحققون على بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وفيديوهات المراقبة التي تُشير إلى أن سالم قاد سيارته من بالميرا إلى جزيرة ستاتن يوم مقتل علا سالم.

كما عُثر على مجرفة زرقاء شوهد سالم يشتريها من متجر لووز بالقرب من الجثة.