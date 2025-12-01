الكرملين: بوتين تلقى تقارير عن السيطرة على بوكروفسك وفوفشانسك

نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار مركز قيادة عسكريًا يوم الأحد واستمع إلى تقارير من كبار القادة حول الاستيلاء على مدينتي بوكروفسك وفوفشانسك.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيسكوف قوله إن فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، "أبلغ القائد العام بتحرير مدينتي بوكروفسك (والتي تُسمى كراسنوارميسك في روسيا) في (منطقة دونيتسك) وفوفشانسك في منطقة خاركيف، بالإضافة إلى نتائج العمليات الهجومية الأخرى التي نفذتها القوات في قطاعات أخرى".

ولم يعترف المسؤولون الأوكرانيون بأن أيًا من المدينتين سقطت في أيدي الروس.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عمروف بدأ اجتماع بين الوفدين الأوكراني والأميركي في الولايات المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب عمروف، على منصة /تليجرام/ للتواصل الاجتماعي: "لقد بدأ اجتماع بين الوفد الأوكراني والولايات المتحدة حول الخطوات الهادفة إلى تحقيق سلام عادل".

وأشار إلى أنه يواصل التواصل بشكل دائم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا: "لدينا توجيهات واضحة وأولويات محددة، حماية مصالح أوكرانيا، وإجراء حوار جوهري والمضي قدما استنادا إلى التقدم الذي تحقق في جنيف ونعمل من أجل سلام حقيقي لأوكرانيا وأمن مضمون"، مؤكدا أن الوفد سيقدم تقريرا للرئيس الأوكراني بعد اجتماعات اليوم.

وكانت أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا، بعد محادثات جنيف، على مواصلة العمل على مقترحات مشتركة لاتفاق سلام.