البيت الأبيض يسعى لتوسيع صلاحيات التعامل مع الطائرات المسيرة قبل كأس العالم والأولمبياد

يضغط البيت الأبيض على المشرعين في الكونجرس لمنح الإدارة الأمريكية المزيد من الصلاحيات لإسقاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي الأمريكي، وذلك قبل استضافة الولايات المتحدة كأس العالم 2026 ، ودورة الألعاب الأولمبية 2028، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على سير المفاوضات الجارية.

وذكرت مجلة /بولتيكو/ ، في نسختها الأمريكية ، أن تلك المساعي تواجه إعتراضات داخل الكونجرس الأمريكي، وسط مخاوف من أن يمثل المقترح توسعا مفرطا في صلاحيات الحكومة الفيدرالية.

ويمنح المقترح ، الذي أعده البيت الأبيض ، وكالات، مثل وزارتي الأمن الداخلي والعدل، صلاحيات جديدة لاتخاذ إجراءات مضادة للطائرات المسيرة خلال "التجمعات العامة واسعة النطاق أو الفعاليات، أو عند حماية البنى التحتية الحيوية، أو المرافق الإصلاحية".

وبموجب القانون الحالي، لا يُسمح للوكالات الفيدرالية بالتدخل ضد تهديدات الطائرات المسيرة إلا عندما تكون منشآت، مثل مقر العمليات الحكومية أو محطات الطاقة، مهددة.