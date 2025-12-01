القومي للمرأة يهنئ سوزان القليني بمنصب المستشار الإعلامي لرئيس جامعة عين شمس

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، بمناسبة توليها منصب المستشار الإعلامي لرئيس جامعة عين شمس.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بهذا التكليف المستحق للدكتورة سوزان القليني تقديراً لمسيرتها الثرية وإسهاماتها المتميزة في مجال الإعلام،

و لجهودها وعطائها المهني والأكاديمي المتواصل ،مؤكدة انها نموذج ملهم ومشرف للمرأة المصرية، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق في مسؤولياتها الجديدة.

يُذكر أن الدكتورة سوزان القليني تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات؛ فقد شغلت منصب عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس (2015–2019)، ثم عميدة كلية الإعلام بجامعة ليوا بالإمارات العربية المتحدة (2019–2022).

كما أغنت المكتبة العربية بـ 15 كتاباً وأكثر من 23 مؤلفاً علمياً، وقدمت ما يزيد على 40 دراسة بحثية في مجالات الإعلام المختلفة، وشاركت الدكتورة القليني في أكثر من ثلاثين مؤتمراً علمياً داخل مصر وخارجها بعدد من الدول العربية، من بينها لبنان وتونس، كما تولت عدداً من المناصب الاستشارية المهمة.