التعبئة والإحصاء: 936 ألف حالة زواج في 2024 والطلاق 274 ألفا

أكد جمال عبد المولي مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد حالات الزواج في عام 2024 كانت 936 ألف حالة زواج وهناك انخفاض في نسب الزواج.



وقال جمال عبد المولي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم، :" أما في حالات الطلاق تم تسجيل 274 ألف حالة طلاق في 2024 وهناك ارتفاع في معدلات الطلاق بمصر ".

وأكمل جمال عبد المولى:" عدد المواليد في عام 2024 مليون و968 الف مولود وهناك انخفاض في معدلات المواليد ولم يكسر حاجز الـ 2 مليون مولود وهذا مؤشر إيجابي ".

ولفت جمال عبد المولي :" متوسط معدلات الإنجاب في 2024 هو 2.4 مولود لكل سيدة في 2024 ".

وتابع جمال عبد المولى:" الدولة تقوم بجهود كبيرة من اجل تنظيم الأسرة والعمل على انخفاض معدلات الإنجاب والمواليد ".