مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن القاهرة تستعد لاحتضان معرض إيديكس 2025، الذي يعد من أكبر الفعاليات الدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية.

وأوضح أن استضافة هذا الحدث تعكس حرص الدولة على تعزيز قدراتها الدفاعية ودعم توطين الصناعات الحربية محليًا.

وخلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن القوات المسلحة المصرية تواصل توسيع مصادر تسليحها من مختلف الدول المنتجة، من بينها روسيا وفرنسا، مؤكدًا أن مصر لم ترضخ لأي ضغوط خارجية في ملف التسليح، في إشارة إلى محاولات واشنطن تعطيل صفقة مروحيات الأباتشي عام 2011.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة واضحة للعالم مفادها أن القاهرة تتخذ قراراتها باستقلال تام.

كما ذكر بعملية القوات الجوية في 2015 ضد العناصر الإرهابية في ليبيا، والتي عكست القدرة العملياتية العالية للقوات المسلحة.

وأوضح موسى أن الجناح الخاص بالهيئة العربية للتصنيع سيشهد هذا العام عرض 27 منتجًا عسكريًا جديدًا ضمن فعاليات إيديكس 2025، في خطوة تؤكد التقدم المستمر في منظومة التصنيع العسكري المصري.