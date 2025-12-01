قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
إيديكس 2025.. الإنتاج الحربي: نعرض راجمة الصواريخ "ردع 300"

هاني حسين

أكد محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن معرض "إيديكس 2025" يمثل مشهدًا يدعو للفخر والاطمئنان معًا، مشيراً إلى أن افتتاح النسخة الرابعة من المعرض كان متميزًا وشهد مشاركة واسعة.

وأوضح محمد صقر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جناح وزارة الإنتاج الحربي ضم أكثر من 100 منتج، حيث أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي عن إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات، على رأسها راجمة الصواريخ "ردع 300"، والتي تُعد أحدث منظومات الوزارة، متعددة الأعيرة، وقادرة على استهداف أهداف على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر.

وأضاف محمد صقر، أن الجناح عرض 6 منتجات جديدة، منها مركبة "سيناء 806" للإصلاح والنجدة، والتي تعمل بالتنسيق مع تشكيلات المركبات المدرعة "سيناء 200"، ومزودة بونش سحب ومعدات وقطع غيار كاملة، وصُنعت مصر 100% مع توجيه الفائض للتصدير.

وشدد محمد صقر على أنه تم الإعلان عن مدفع "K9" كأحدث منظومات المدفعية عالميًا، وسيتم تزويد التشكيلات الدفاعية به خلال النصف الأول من 2026، فيما تم تصنيع ذخيرة K9 داخل مصانع الإنتاج الحربي مركبة "سيناء 306" للإصلاح والنجدة، موضحًا أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي تتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المعدات والأسلحة والذخيرة.

