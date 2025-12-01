قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
محمد إبراهيم

شاركت الهيئة العربية للتصنيع بجناح متميز ونوعي في فعاليا النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس، حيث شاركت الهيئة بإجمالي 57 منتجا منهم 18 منتج جديد لأول مرة.

المدرعة قادر 2

ومن أبرز المنتجات الجديدة التي عرضتها الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025 لأول مرة، هي المدرعة قادر 2 بتدريع سيراميكي جديد يقاوم مقذوفات عيار نصف بوصة، حيث انتجت المدرعة في مصنع قادر التابع للهيئة.
 

المدرعة قادر 2

مسيرة "العقرب" الأرضية

كذلك عرض أول مسيرة أرضية تنتجها الهيئة العربية للتصنيع وهي المسيرة "العقرب" والتي تنتجها الهيئة بالتعاون مع شركة هافيلسيان التركية، ويمكن استخدامها كمركبة قتالية أو انتحارية أو للمراقبة أو التشويش، كما أنها مزودة بمدفع 12.7 ملم.

مسيرة "العقرب" الأرضية

المسيرة "حمزة 1"

كما شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع عرض أول مسيرة مسيرة إقلاع عمودي تنتجها المصانع المصرية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية وهي المسيرة "حمزة 1" بالتعاون مع الجانب التركي أيضا.

المسيرة "حمزة 1"

تصنيع أجزاء من جناح طائرة رفال

كما عرضت الهيئة العربية للتصنيع نموذج لصناعة أجزاء من جناح الطائرة المقاتلة الفرنسية رافال في مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بعد اعتماد شركة داسو الفرنسية لمصانع الهيئة لتكون أحد سلاسل الإمداد العالمية لتصنيع العديد من أجزاء الطائرة.

تصنيع أجزاء من جناح طائرة رفال

الطائرة المسيرة الانتحارية SUICIDE UAV

كما شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025 عرض نموذج للطائرة المسيرة الانتحارية SUICIDE UAV.

الطائرة المسيرة الانتحارية SUICIDE UAV

المدرعة فهد

كما عرضت الهيئة المدرعة فهد مزودة بمدفع 30 ملم وتدريع سيراميكي، كذلك، مقذوفات نيزك 1 و2 و3 شديدة الانفجار للمسيرات الانتحارية.

المدرعة فهد
منظومات نيزك

 مسيرة الفرد المقاتل

كما شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع عرض مسيرة الفرد المقاتل والتي تبلغ نحو نصف كيلوجرام ويصل مداها نحو 4 كم، وقد تم إنتاجها بالتعاون  مع الجانب الصيني.

 مسيرة الفرد المقاتل

كذلك عرض منظومات متنوعة من التشويش ومجابهة المسيرات وقنابل فتح الألغام والقذائف والقنابل بأنواعها وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات.

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
الهيئة العربية للتصنيع معرض إيديكس معرض إيديكس 2025 إيديكس معرض إيديكس للسلاح القوات المسلحة المسيرات إيديكس 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

محافظ قنا

محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني دعم مشروعات مياه الشرب ومتابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

غدا.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد