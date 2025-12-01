مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

شاركت الهيئة العربية للتصنيع بجناح متميز ونوعي في فعاليا النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس، حيث شاركت الهيئة بإجمالي 57 منتجا منهم 18 منتج جديد لأول مرة.

ومن أبرز المنتجات الجديدة التي عرضتها الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025 لأول مرة، هي المدرعة قادر 2 بتدريع سيراميكي جديد يقاوم مقذوفات عيار نصف بوصة، حيث انتجت المدرعة في مصنع قادر التابع للهيئة.



كذلك عرض أول مسيرة أرضية تنتجها الهيئة العربية للتصنيع وهي المسيرة "العقرب" والتي تنتجها الهيئة بالتعاون مع شركة هافيلسيان التركية، ويمكن استخدامها كمركبة قتالية أو انتحارية أو للمراقبة أو التشويش، كما أنها مزودة بمدفع 12.7 ملم.

كما شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع عرض أول مسيرة مسيرة إقلاع عمودي تنتجها المصانع المصرية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية وهي المسيرة "حمزة 1" بالتعاون مع الجانب التركي أيضا.

كما عرضت الهيئة العربية للتصنيع نموذج لصناعة أجزاء من جناح الطائرة المقاتلة الفرنسية رافال في مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بعد اعتماد شركة داسو الفرنسية لمصانع الهيئة لتكون أحد سلاسل الإمداد العالمية لتصنيع العديد من أجزاء الطائرة.

كما شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025 عرض نموذج للطائرة المسيرة الانتحارية SUICIDE UAV.

كما عرضت الهيئة المدرعة فهد مزودة بمدفع 30 ملم وتدريع سيراميكي، كذلك، مقذوفات نيزك 1 و2 و3 شديدة الانفجار للمسيرات الانتحارية.

كما شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع عرض مسيرة الفرد المقاتل والتي تبلغ نحو نصف كيلوجرام ويصل مداها نحو 4 كم، وقد تم إنتاجها بالتعاون مع الجانب الصيني.

كذلك عرض منظومات متنوعة من التشويش ومجابهة المسيرات وقنابل فتح الألغام والقذائف والقنابل بأنواعها وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات.

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

