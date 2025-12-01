قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
محمد صبيح

استقر سعر الذهب اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 يعرضه صدى البلد، وذلك بدون إضافة مصنعية، حيث جاءت أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة مساء اليوم على النحو التالي:

سعر عيار 24

عيار 24: سجل سعر البيع 6465 جنيها، بينما بلغ سعر الشراء 6430 جنيها.

سعر عيار 22

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5925 جنيها، وسعر الشراء 5895 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21: بلغ سعر البيع 5655 جنيها، وسعر الشراء 5625 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

عيار 18: سجل سعر البيع 4845 جنيها، وسعر الشراء 4820 جنيها.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3770 جنيها، وسعر الشراء 3750 جنيها.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3230 جنيها، وسعر الشراء 3215 جنيها.

الأونصة: سجلت 201015 جنيها للبيع، و199950 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: وصل سعر البيع إلى 45240 جنيها، وسعر الشراء 45000 جنيه.

الأونصة بالدولار: بلغت قيمتها 4229.61 دولار.

أسعار الذهب اليوم الأثنين

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246465 جنيها6430 جنيها 
عيار 225925 جنيها5895 جنيها 
عيار 215655 جنيها5625 جنيها 
عيار 184845 جنيها4820 جنيها 
عيار 143770 جنيها3750 جنيها 
عيار 123230 جنيها3215 جنيها 
الاونصة201015 جنيها199950 جنيها 
الجنيه الذهب45240 جنيها45000 جنيه 
الأونصة بالدولار4239.08 دولار

بلغ سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 6465 جنيها للبيع و6430 جنيها للشراء، وهو العيار الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة. 

أما الذهب عيار 22 فقد سجل 5925 جنيها للبيع و5895 جنيها للشراء، ويُعد من الأعيرة الشائعة في بعض المشغولات. 

سعر عيار 21 اليوم الأثنين بدون مصنعية

سجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، 5655 جنيها للبيع و5625 جنيها للشراء. 

فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4845 جنيها للبيع و4820 جنيها للشراء، ويُستخدم بكثرة في المشغولات ذات التصميمات الحديثة. 

أما الذهب عيار 14 فقد وصل إلى 3770 جنيها للبيع و3750 جنيها للشراء، بينما سجل الذهب عيار 12 نحو 3230 جنيه للبيع و3215 جنيها للشراء. 

سعر الأونصة

الأونصة الذهبية سجلت 201015 جنيها للبيع و199950 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 45240 جنيها للبيع و45000 جنيه للشراء. وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة الأونصة بالدولار 4229.61 دولار.

سعر الذهب اليوم الاثنين سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 أسعار أعيرة الذهب سعر عيار 24 سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الأثنين سعر عيار 21 اليوم الأثنين بدون مصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

محافظ قنا

محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني دعم مشروعات مياه الشرب ومتابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

غدا.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد