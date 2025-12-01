قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
سعيد فراج

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، مقطع فيديو مباشر من منزلها لتكشف فيه تفاصيل الشائعات التي تلقتها مؤخرا، وازعجتها هي والمقربين منها. 

وقالت نشوى مصطفى، في الفيديو، إنها لا تعتاد على عمل بث مباشر لكنها اضطرت له لوضع حد للشائعات، وأنها بثت هذا الفيديو بعد خروج احفادها من منزلها وجلوسهم معها جلسة عائلية. 

وأوضحت نشوى مصطفى، أن الشائعات التي ترددت حولها مؤخرا أزعجت مقربين منها أبرزهم الفنانة إسعاد يونس، التي حرصت على الاطمئنان عليها دون بعدما قرأت هذه الشائعات عنها. 

وقالت نشوى مصطفى: «لقيت إسعاد يونس بتكلمني تطمن وبتسألني إذا كان عندي مشكلة قانونية وكانت محرجة تقولي إنها قرأت شائعة القبض علي.. ولقيت كتير بيطمنوا عليا والشائعة كانت بتقول إني اتقبض علي بسبب مشكلة مع الفنانة هند عاكف.. لكن أنا موجودة في بيتي أهو وما اتقبضش عليا وعمري ما كان في مشكلة مع هند عاكف أو أي زميلة ليا ولا عمري عملت مشاكل مع حد». 

وأضافت نشوى مصطفى: «أنا بخير أهو ما موتش ولا اتقبض عليا .. وبقول للناس اللي بتتربح من الشائعات دي حرام عليكم خافوا من ربنا وكلنا هنموت ونبقى في القبر لوحدنا مع أعمالنا». 

نشوى مصطفى ترد على الشائعات 

كتبت الفنانة نشوى مصطفى، منشورا مطولا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت فيه على الشائعات التي لاحقاها مؤخرا، أبرزها الوفاة. 

وقالت نشوى مصطفى، عبر فيسبوك: «الناس اللي بتاكل عيش من الشائعات، يعنى مرة إشاعة إنى توفيت، ومرة إشاعة إنى اتخانقت مع زميلة فشتمتها فقبضوا عليا علشان شتمتها وسجنونى فى عنبر الخطيرين، آسفة فى اللي هقوله، بس أى حد بيألف إشاعات أنتم ناس مش محترمين بجد».

وتابعت، نشوى مصطفى: «بطمن كل الناس اللي بتحبنى أنا فى بيتنا وبشرب سحلب ولابسة لكلوك وهقوم أصلي العشاء، وأدعي على الناس اللي مش محترمين بتوع الإشاعات، والفيديو اللى بظهر فيه أنا وابنى ساندني ده يوم وفاة زوجى الله يرحمه منكم لله قلبتوا عليا المواجع».

أعمال نشوى مصطفى

ومن ناحية أخرى شاركت نشوي مصطفي فى بطولة مسلسل “ سيد الناس ” ، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته عمرو سعد.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان،  علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة  محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

نشوى مصطفى أعمال نشوى مصطفى الفنانة نشوى مصطفى إسعاد يونس هند عاكف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

محافظ قنا

محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني دعم مشروعات مياه الشرب ومتابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

غدا.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

فيديو

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

المزيد