نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، مقطع فيديو مباشر من منزلها لتكشف فيه تفاصيل الشائعات التي تلقتها مؤخرا، وازعجتها هي والمقربين منها.

وقالت نشوى مصطفى، في الفيديو، إنها لا تعتاد على عمل بث مباشر لكنها اضطرت له لوضع حد للشائعات، وأنها بثت هذا الفيديو بعد خروج احفادها من منزلها وجلوسهم معها جلسة عائلية.

وأوضحت نشوى مصطفى، أن الشائعات التي ترددت حولها مؤخرا أزعجت مقربين منها أبرزهم الفنانة إسعاد يونس، التي حرصت على الاطمئنان عليها دون بعدما قرأت هذه الشائعات عنها.

وقالت نشوى مصطفى: «لقيت إسعاد يونس بتكلمني تطمن وبتسألني إذا كان عندي مشكلة قانونية وكانت محرجة تقولي إنها قرأت شائعة القبض علي.. ولقيت كتير بيطمنوا عليا والشائعة كانت بتقول إني اتقبض علي بسبب مشكلة مع الفنانة هند عاكف.. لكن أنا موجودة في بيتي أهو وما اتقبضش عليا وعمري ما كان في مشكلة مع هند عاكف أو أي زميلة ليا ولا عمري عملت مشاكل مع حد».

وأضافت نشوى مصطفى: «أنا بخير أهو ما موتش ولا اتقبض عليا .. وبقول للناس اللي بتتربح من الشائعات دي حرام عليكم خافوا من ربنا وكلنا هنموت ونبقى في القبر لوحدنا مع أعمالنا».

نشوى مصطفى ترد على الشائعات

كتبت الفنانة نشوى مصطفى، منشورا مطولا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت فيه على الشائعات التي لاحقاها مؤخرا، أبرزها الوفاة.

وقالت نشوى مصطفى، عبر فيسبوك: «الناس اللي بتاكل عيش من الشائعات، يعنى مرة إشاعة إنى توفيت، ومرة إشاعة إنى اتخانقت مع زميلة فشتمتها فقبضوا عليا علشان شتمتها وسجنونى فى عنبر الخطيرين، آسفة فى اللي هقوله، بس أى حد بيألف إشاعات أنتم ناس مش محترمين بجد».

وتابعت، نشوى مصطفى: «بطمن كل الناس اللي بتحبنى أنا فى بيتنا وبشرب سحلب ولابسة لكلوك وهقوم أصلي العشاء، وأدعي على الناس اللي مش محترمين بتوع الإشاعات، والفيديو اللى بظهر فيه أنا وابنى ساندني ده يوم وفاة زوجى الله يرحمه منكم لله قلبتوا عليا المواجع».

أعمال نشوى مصطفى

ومن ناحية أخرى شاركت نشوي مصطفي فى بطولة مسلسل “ سيد الناس ” ، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته عمرو سعد.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .