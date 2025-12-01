قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بيرودوا الماليزية تكشف أولى سياراتها الكهربائية

بيرودوا الماليزية
بيرودوا الماليزية
كريم عاطف

أزاحت شركة بيرودوا الماليزية الستار رسميا عن أول سيارة كهربائية من تطويرها المحلي الكامل، تحت اسم QV-E، في إنجاز يعد علامة فارقة ضمن مسيرة صناعة السيارات في ماليزيا، وتم تطوير هذا الطراز بالكامل على أيدي مهندسين ماليزيين، دون الاعتماد على إعادة توطين نماذج عالمية.

ووصف رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إطلاق السيارة بأنه نقلة كبرى نحو تحقيق استقلال حقيقي في تكنولوجيا السيارات داخل البلاد، مؤكدا أن المشروع يعكس قدرات الكفاءات المحلية.

وتطرح Perodua QV-E، التي يشير اسمها إلى Quest for Visionary Electric Vehicle، بسعر يبلغ 80 ألف رينغيت، أي ما يعادل تقريبا 322 مليون روبية، ولا يشمل السعر البطارية، إذ تعتمد بيرودوا نظاما قائما على الاشتراك، حيث يدفع المالك 275 رينغيت شهريا مقابل استئجار البطارية.

على مستوى الأداء، تحمل السيارة محركا كهربائيا بقوة 150 كيلوواط وعزم 285 نيوتن متر مع دفع أمامي، ما يمكنها من الانطلاق من السكون إلى 100 كيلومتر/ساعة خلال 7.5 ثانية، وتستمد طاقتها من بطارية LFP بسعة 52.5 كيلوواط ساعة من إنتاج CATL، توفر مدى يصل إلى 445 كيلومترا وفق اختبار NEDC.

وتتيح QV-E خيارات شحن مرنة، فباستخدام شاحن سريع DC بقدرة 60 كيلوواط يمكن رفع مستوى الشحن من 30% إلى 80% في حوالي 30 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل نحو 8 ساعات عبر شاحن AC بقدرة 6.6 كيلوواط.

أما المقصورة الداخلية فجاءت بطابع عصري يشمل مقعد سائق كهربائيا، وإضاءة محيطية، وشاشة معلومات وترفيه 10.25 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيا، إضافة إلى شاحن هاتف لاسلكي ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

وعلى صعيد السلامة، زودت السيارة بحزمة من أنظمة ADAS المتطورة، أبرزها تقنية جديدة تحمل اسم Child Presence Detection – CPD، التي تستخدم موجات المليمتر للكشف عن حركة أو تنفس طفل أو حيوان أليف في المقاعد الخلفية، وفي حال إطفاء السيارة ووجود حالة يشتبه فيها، يصدر النظام تنبيهات ضوئية وصوتية، إلى جانب زر SOS المتصل بخدمات الطوارئ.

شركة بيرودوا الماليزية بيرودوا بيرودوا الماليزية سيارة كهربائية QV E تكنولوجيا السيارات Perodua QV E

