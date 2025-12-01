قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| تويوتا كورولا 2026 الفيس ليفت

تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف
تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف
إبراهيم القادري

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليفت، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية أعيد تصميمها بالكامل مستلهمة من بريوس وكامري، وبها مصابيح أمامية على شكل حرف C وصداد أعيد تشكيله بخطوط حادة وزوايا L تحتضن مصابيح الضباب، وبها فتحة تهوية سفلية أنحف وأكثر امتداداً.

تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف حصلت علي جنوط جديدة، وفي الخلف بها شريط ضوئي أحمر يصل بين المصابيح المعتمة، وبها لمسة سوداء صغيرة خلف النافذة الخلفية الجانبية لمنح السقف امتداد بصري أطول، وبها لوحة قيادة أعيد تصميمها بالكامل مع فتحات تكييف ممتدة على كامل العرض، وبها فتحات أخرى أسفلها، وبها كونسول وسطي أعرض يضم حاملين للهاتف إحداهما مزود بـ شاحن لاسلكي.

تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف

ويوجد بـ سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف شاشة مقاس 12.9 بوصه تعتمد على معالج جديد من كوالكوم، وبها أزرار تكييف تقليدية اختفت لصالح التحكم الكامل عبر الشاشة.

محرك تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف

تستمد سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج قوة 171 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف

ويوجد من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف نسخة هجين سعة 1800 سي سي، وتخرج قوة 98 حصان، بجانب محركين كهربائيين وبطارية جديدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تاريخ شركة تويوتا يعود إلي عام 1933 كقسم لصناعة السيارات داخل شركة تويودا للنسيج الآلي، وأنتجت أول سيارة ركاب لها، طراز AA، في عام 1936، قبل تأسيس شركة تويوتا موتور .

وتوسعت الشركة بعد ذلك لتصبح عملاق عالمي في صناعة السيارات، من خلال إطلاق نماذج ناجحة منها، "لاند كروزر" و"كورولا"، واعتماد أنظمة إنتاج فعالة.

تويوتا كورولا موديل 2026 الفيس ليف

وفي التسعينيات، بدأت تويوتا في التوسع بإطلاق سيارة "لكزس" الفاخرة، لتنافس السيارات الفاخرة الأمريكية والأوروبية، وعد الشركة رائدة في مجال السيارات الهجينة، حيث أطلقت أول سيارة هجينة في العالم، بريوس في عام 1997.

شركة تويوتا تويوتا كورولا موديل 2026 السيارات السيدان مواصفات تويوتا كورولا

