زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات

إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها:  كي جي ام اكتيون و هافال جوليان موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

زودت سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وحساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

تستمد سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوان 280 نيوتن/متر، وقوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 191 كم/ساعة .

سعر كي جي ام اكتيون موديل 2026

كي جي ام اكتيون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هافال جوليان موديل 2026

هافال جوليان موديل 2026

تمتلك سيارة هافال جوليان موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك هافال جوليان موديل 2026

هافال جوليان موديل 2026

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال جوليان موديل 2026

هافال جوليان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 40 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 110 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

