مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار الدولار
أسعار الدولار
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي بقيمة 8 قروش نهاية تعاملات اليوم الأحد، مسجلا 47.51 جنيه  شراء، 47.64 جنيه للبيع، مقارنة بـ47.58 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد  30 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس عند 47.62 جنيه للشراء و 47.72جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصر، قطر الوطني) عند 47.60 جنيه للشراء و 47.70جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 47.58جنيه للشراء و 47.68جنيه للبيع. 

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطنى، الإسكندرية،  نكست، بنك الشركة المصرفية،  العربي الأفريقي، المصرف المتحد، ميد بنك،  التنمية الصناعية، الأهلي المصري، المصري الخليجي ) ليصل إلي  47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(القاهرة، العقاري المصري العربي) لنحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع. 

وانخفض  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC،  المصرف العربي،  الاهلي الكويتي، التجاري الدولي،  فيصل الإسلامي، الأهلى المتحد) ليسجل 47.53جنيه للشراء و 47.63جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع. 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي الأول لنحو 47.51جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع. 

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( كريدي أجريكول،  أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، البركة) ليصل لـ 47.50جنيه للشراء و 47.60جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55جنيه للبيع. 

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

47.62جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

47.55 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

47.59 جنيه للبيع.

