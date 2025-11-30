تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025

تراجعت أسعار صرف الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، بعد حالة من التباين سيطرت علي أداء العملة الخضراء بمستهل التعاملات.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصر، قطر الوطني) عند 47.60 جنيه للشراء و 47.70جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 47.58جنيه للشراء و 47.68جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطنى، الإسكندرية، نكست، بنك الشركة المصرفية، العربي الأفريقي، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، الأهلي المصري ) ليصل إلي 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(القاهرة، العقاري المصري العربي) لنحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC، المصرف العربي، الاهلي الكويتي، التجاري الدولي، فيصل الإسلامي، الأهلى المتحد،التعمير والإسكان) ليسجل 47.53جنيه للشراء و 47.63جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (البركة، المصري الخليجي) لنحو 47.52جنيه للشراء و 47.62جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( كريدي أجريكول، أبوظبي الأول) ليصل لـ 47.51جنيه للشراء و 47.61جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك أبوظبي التجاري، ليسجل 47.50جنيه للشراء و 47.60جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.45جنيه للشراء و 47.55جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 47.58جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

47.62جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

47.55 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

47.59 جنيه للبيع.