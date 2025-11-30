قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025

تراجع سعر الدولار
تراجع سعر الدولار
علياء فوزى

تراجعت أسعار صرف الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، بعد حالة من التباين سيطرت علي أداء العملة الخضراء بمستهل التعاملات.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بمنتصف تعاملات اليوم الأحد  30 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس  نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصر، قطر الوطني) عند 47.60 جنيه للشراء و 47.70جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك تنمية الصادرات نحو 47.58جنيه للشراء و 47.68جنيه للبيع. 

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطنى، الإسكندرية،  نكست، بنك الشركة المصرفية،  العربي الأفريقي، المصرف المتحد، ميد بنك،  التنمية الصناعية، الأهلي المصري ) ليصل إلي  47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(القاهرة، العقاري المصري العربي) لنحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع. 

وانخفض  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC،  المصرف العربي،  الاهلي الكويتي، التجاري الدولي،  فيصل الإسلامي، الأهلى المتحد،التعمير والإسكان) ليسجل 47.53جنيه للشراء و 47.63جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (البركة، المصري الخليجي) لنحو 47.52جنيه للشراء و 47.62جنيه للبيع. 

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( كريدي أجريكول، أبوظبي الأول) ليصل لـ 47.51جنيه للشراء و 47.61جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك  أبوظبي التجاري، ليسجل 47.50جنيه للشراء و 47.60جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.45جنيه للشراء و 47.55جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك المركزي

 ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في  البنك المركزي لنحو 47.58جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الأحد

47.62جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الأحد

47.55 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

47.59 جنيه للبيع.

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

محافظ كفر الشيخ

تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وتنموية في كفر الشيخ| صور

ارشيفية

بالأسلحة البيضاء.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بميت غمر

جامعة بنها

11 فبراير .. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي الثاني في آداب بنها

بالصور

كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء

كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

