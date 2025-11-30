قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب ليفربول يوضح سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 582 يومًا
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
مقهى أمريكي يثير جدلا واسعا بعرض مشروبات كحولية مجانية مقابل الإبلاغ عن المهاجرين

مقهى Old State Saloon
مقهى Old State Saloon
فرناس حفظي

أثار مقهى "Old State Saloon" في مدينة إيغل بولاية أيداهو الأمريكية موجة من الجدل بعد إعلانه، الذي نشره على منصة إكس، حول  تقديم مشروبات كحولية مجانية لمدة شهر لكل زبون يساعد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في ترحيل مهاجرين غير شرعيين. وأكد المقهى أن من يساهم في ترحيل أكثر من حالة يمكنه الحصول على عدة أشهر من المشروبات المجانية.


وقد نشر المقهى تعليمات تفصيلية حول إرسال الأدلة، بما في ذلك الصور والفيديوهات، عبر بريد إلكتروني مخصص، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.


الردود كانت متباينة


المؤيدون رأوا في المبادرة وسيلة مبتكرة لدعم عمل ICE، بينما أشاد بعض السياسيين المحليين والمؤثرين المحافظين بالمبادرة وشاركوا في الترويج لها.


المعارضون اعتبروها تحريضا على استهداف أفراد المجتمع ودعوا لمقاطعة المقهى، ما أدى إلى تدفق تقييمات سلبية على صفحته في جوجل.


رد المقهى  على الانتقادات مؤكدا أن الليبراليين حول العالم يهاجمونه، وأنه يواصل دعمه لما أسماه "شهر الروعة بين الجنسين"، في رسالة تُظهر موقفه الصريح من الجدل القائم.

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

