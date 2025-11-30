مقهى أمريكي يثير جدلا واسعا بعرض مشروبات كحولية مجانية مقابل الإبلاغ عن المهاجرين

أثار مقهى "Old State Saloon" في مدينة إيغل بولاية أيداهو الأمريكية موجة من الجدل بعد إعلانه، الذي نشره على منصة إكس، حول تقديم مشروبات كحولية مجانية لمدة شهر لكل زبون يساعد إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في ترحيل مهاجرين غير شرعيين. وأكد المقهى أن من يساهم في ترحيل أكثر من حالة يمكنه الحصول على عدة أشهر من المشروبات المجانية.



وقد نشر المقهى تعليمات تفصيلية حول إرسال الأدلة، بما في ذلك الصور والفيديوهات، عبر بريد إلكتروني مخصص، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.



الردود كانت متباينة



المؤيدون رأوا في المبادرة وسيلة مبتكرة لدعم عمل ICE، بينما أشاد بعض السياسيين المحليين والمؤثرين المحافظين بالمبادرة وشاركوا في الترويج لها.



المعارضون اعتبروها تحريضا على استهداف أفراد المجتمع ودعوا لمقاطعة المقهى، ما أدى إلى تدفق تقييمات سلبية على صفحته في جوجل.



رد المقهى على الانتقادات مؤكدا أن الليبراليين حول العالم يهاجمونه، وأنه يواصل دعمه لما أسماه "شهر الروعة بين الجنسين"، في رسالة تُظهر موقفه الصريح من الجدل القائم.