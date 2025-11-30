قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بسعر مناسب وقدرة شحن جبارة .. سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة بالأسواق

لمياء الياسين

أطلقت شركة سينهايزر سماعات الرأس اللاسلكية HDB 630، بعد إصدارها في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مشيرة إلى إن سماعات HDB 630 مصممة للمستمعين الذين يرغبون في أداء صوتي قوي مع مرونة في الاستخدام السلكي واللاسلكي. 

مواصفات سماعة الرأس اللاسلكية

تستخدم سماعات الرأس محولًا ديناميكيًا بقطر 42 مم، وهو مدعوم بمعالجات صوتية متعددة تهدف إلى توفير ترددات متوسطة واضحة، وصوت واضح.

وتدعم سماعة HDB 630 الصوت عالي الدقة سلكيًا ولاسلكيًا وذلك عبر منفذ USB من النوع C أو الكابل التناظري المرفق، يمكن للمستمعين تشغيل الموسيقى بدقة تصل إلى 24 بت و96 كيلوهرتز. يدعم الاستخدام اللاسلكي تقنية بلوتوث 5.2 مما يوفر بثًا مستقرًا وجودة صوت أفضل. 

سماعة  HDB 630 

وتتضمن سماعة Sennheiser أيضًا إمكانية إرسال USB من النوع C، و تدعم حوالي 16% فقط من الهواتف الذكية الحالية هذا الترميز

وتُقدّم سماعات الرأس أدوات جديدة لضبط الصوت عبر تطبيق Smart Control Plus.

و يُمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة الإعدادات المُسبقة عبر رمز الاستجابة السريعة (QR code). كما يُتيح التطبيق للمستخدمين ضبط إلغاء الضوضاء، والكشف عن مستوى الصوت على الرأس، واختيار برنامج الترميز.

التسعير والتوافر

يبلغ سعر سماعة Sennheiser HDB 630 في الهند هو 54,990 روبية هندية. يمكن حجزها مسبقًا مقابل 44,990 روبية هندية ، وسيحصل العملاء على سماعة Accentum Open TWS بسعر 12,990 روبية هندية بدون أي تكلفة إضافية.

يعد الحجز المسبق متاح حتى 4 ديسمبر على موقع Sennheiser الإلكتروني، وأمازون، وHeadphone Zone، وAudio Store، وConcept Kart، ومتاجر مختارة.

و تأتي السماعة مع ضمان لمدة عامين. وسعرها في الولايات المتحدة هو 499.95 دولارًا أمريكيًا.

