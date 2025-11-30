قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة
بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة
ياسمين القصاص

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بيانا إعلاميا تناولت فيه مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي تم تصويره داخل مدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق التعليمية، حيث ظهر في الفيديو استغاثة إحدى المعلمات بعد تعرضها للإهانة من قِبل مجموعة من طلابها داخل أحد فصول المدرسة.

وفي هذا الصدد، قالت مدام إيمان، إحدى أولياء الأمور بالمدرسة التي تم ذكرها سابقا، “أصبح عندي قلق شديد مما يحدث فيها خلال الفترة الأخيرة”. 

وأضافت إيمان-  خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لاحظت أن بعض طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية يتصرفون بعنف ويدخلون في مشاجرات متكررة، وكأن بينهم ملامح بلطجة، وهذا جعل الأجواء في المدرسة غير آمنة".

وتابعت: "أكثر من مرة شاهدنا الشرطة موجودة داخل المدرسة، وآخرها يوم الخميس الماضي عندما تم تجميع الطلاب في طابور تفتيش".

وأردفت: "وسمعت من بعض أولياء الأمور أن الإدارة سمحت بخروج بعض الطلاب المتسببين في المشاكل من فوق السور، رغم أن معهم أدوات خطرة، لكنني لا أملك تأكيدا على دقة هذه المعلومة".

وأكملت: "كما تحدث البعض عن وقوع إصابات بين الطلاب في مشاجرات سابقة، وقيل إن الإدارة كانت تعلم بوجود تصرفات مرفوضة مثل تعاطي بعض الطلاب لمواد غير مناسبة داخل المدرسة، لكن لا أعرف مدى صحة كل ما يتداول".

واختتمت: "وفي جروبات أولياء الأمور على الواتساب، تتداول بعض الأمهات كلاما عن أحاديث غير مناسبة جرت مع بناتهم، لكنني أيضا لا أستطيع التأكد من حقيقة هذا الأمر، فهو مجرد ما نشر بين الأمهات.. لكن ما يهمنا فعليا هو أداء المدرسة وإدارتها وليس خلفيات الأشخاص".

وجاء في البيان الصادر يوم الجمعة أن الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية، وجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة تباشر عملها بدءا من صباح اليوم الأحد، وذلك لمتابعة تفاصيل الواقعة والوقوف على ملابساتها، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه ما حدث دون تهاون.

كما شدد أبوزيد في تعليماته الموجهة لمديري عموم الإدارات التعليمية على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات سلوكية قد تظهر داخل المدارس، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات القانونية بحق الطلاب المخالفين وفقا لما تنص عليه لائحة التحفيز والانضباط المدرسي.

وأشار مدير المديرية كذلك إلى أهمية تكثيف الندوات التوعوية الخاصة بالسلوك الطلابي داخل المدارس، بهدف ترسيخ القيم الإيجابية والانضباط لدى الطلاب، إلى جانب تنظيم لقاءات تشاورية دورية مع أولياء الأمور، حرصا على تعزيز دور الأسرة في تعديل السلوك ودعم العملية التعليمية، وبما يضمن تعاونا فعالا بين المدرسة والمنزل لتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة.

المعلمة المعلمات إهانة معلمة استغاثة معلمة مدرسة عبدالسلام المحجوب وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط لص سرق هاتفا محمولا من داخل محل بالإسكندرية

أرشيفية

أنا قريبك ابعتلي فلوس ..حبس عصابة سرقة عملاء البنوك

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة
7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

فيديو

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد