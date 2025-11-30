نجحت جهود وزارة الخارجية المصرية في إطلاق سراح المواطنين المصريين في مالي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لمسار إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة المختطفين في مالي، وبذل جهود مكثفة من الحكومة المالية عبر السفارة المصرية في باماكو وكافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وانطلاقًا من مسؤوليتها، تؤكد وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج حرصها البالغ على حماية ورعاية المواطنين المصريين في الخارج، كما تؤكد استمرارها في المتابعة والتواصل مع السلطات المالية المعنية لضمان سلامة المواطنين الثلاثة حتى وصولهم إلى أرض الوطن.

وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في السفر أو العمل بالخارج اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية والحصول على التأشيرات والتراخيص اللازمة قبل السفر، وتجنب التواجد في مناطق النزاعات المسلحة، فضلًا عن ضرورة التواصل المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج لضمان تقديم المساعدة اللازمة.

كما تعرب الوزارة عن بالغ تقديرها للجهود المكثفة التي قامت بها الحكومة المالية وسفارة جمهورية مصر العربية في باماكو، وكافة الجهات المعنية لإنجاح عملية إطلاق سراح المواطنين المصريين المختطفين.