متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الجولة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية والخديوية، تأتي ضمن خطة المتابعة الدورية لمشروعات التطوير الجارية في عدد من المناطق، وعلى رأسها الفسطاط و"روضة السيدة 2"، بالإضافة إلى متابعة أعمال ترميم المواقع الأثرية والمناطق غير الآمنة، إلى جانب تفقد المناطق الإدارية والتجارية والفندقية.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أن مشروعات تطوير المناطق التاريخية والتراثية تمثل قيمة كبيرة للدولة والمواطن، لما توفره من مزارات سياحية جاذبة، مثل منطقة الفسطاط والمحيط الأثري لمسجد السلطان حسن، والتي تستقبل أعدادًا متزايدة من السائحين، الأمر الذي يسهم في تنشيط الحركة السياحية، ورفع معدلات إشغال الفنادق، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن تطوير المناطق السكنية غير الآمنة، مثل "روضة السيدة 2"، يوفر للمواطنين سكنًا بديلًا وتعويضات مناسبة، ما ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية ويرفع مستوى المعيشة بعد تحسين الخدمات بالمنطقة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن جولة رئيس الوزراء أمس تضمنت متابعة نسب تنفيذ المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، موضحًا أن بعض المشروعات بلغت نسبة تنفيذها 90%، ومنها "روضة السيدة 2" ومشروع "الفسطاط فيو"، إضافة إلى أعمال الترميم الجارية في المناطق التراثية والتاريخية.

وأكد الحمصاني أن الهدف الأساسي من هذه الجولات الميدانية في مختلف المحافظات هو متابعة العمل على أرض الواقع، والتواصل المباشر مع القائمين على التنفيذ، ومعالجة أي تحديات أو عقبات إدارية قد تعطل الإنجاز، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحقيق أهدافها في الوقت المحدد.