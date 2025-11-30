أحمد السقا يغيب عن دراما موسم رمضان القادم

قرر النجم أحمد السقا الحصول على أجازة من مسلسلات رمضان خلال الموسم المقبل، والإكتفاء بالتحضير لفيلم سينمائي جديد بعدما قدم خلال الهعامين الماضيين مسلسل العتاولة من باسم سمرة و طارق لطفي.



الفنان أحمد السقا كشف مؤخرا عن احتمالية عودته للإعلامية مها الصغير بعد قرار انفصالهما.



وتحدث أحمد السقا في معرض حديثه عن إمكانية عودته لطليقته مها الصغير مجددا، قائلا: "الله أعلم دا في علم الغيب معرفش، أنا من النوع المتسامح على طول أنا مبكرهش كلمة الكره مش موجودة في القاموس بتاعي ممكن أتجنب لكن مكرهش لأن الكره كلمة غليظة جدا".



وفي حديثه عن الجدل المتعلّق بالرسوم الخاصة بطليقته وما أثير حولها مؤخرًا، قال السقا بصراحة كاملة: «أنا مش بعرف أرسم… آخري أرسم أشكال هندسية، وأنا عارف أنت عايز تعمل إسقاط على إيه. لكن هي أم أولادي… أيوة غلطت، لكن خطأ غير مقصود أكيد».

وأضاف موضحًا: «عندنا دعاء في مصر بيقول: ربنا يكفيك شر الغفلة، فإنت مش عارف المحيطين اللي حواليك زرعوا في دماغك إيه فغفلوك».

وتطرّق السقا للحديث عن شخصيته وتعاملاته الاجتماعية، قائلاً: «وأنا دائرة علاقاتي صغيرة، لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك، فيّ الطيبة والشر، لكن وصلت لمرحلة من النضج اللي تخليني أسيطر على حتة الشر اللي جوايا».