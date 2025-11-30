أحلام يوسف تحقق ذهبية تاريخية لمصر في بطولة العالم للكاراتيه

حققت المصرية أحلام يوسف إنجازًا تاريخيًا بتتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 55 كجم ببطولة العالم للكاراتيه.

وجاء تأهل أحلام إلى النهائي بعد فوزها على بطلة تشيلي بنتيجة 8-4، قبل أن تواصل تألقها وتنتزع الذهب بالفوز على بطلة سلوفاكيا بنتيجة 9-3.

كما نجحت آية هشام، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، في حصد الميدالية البرونزية في منافسات الكاتا بعد تفوقها على بطلة اليونان.

وتُقام بطولة العالم للكاراتيه على صالة استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 88 دولة من مختلف القارات، لتعود البطولة إلى مصر بعد غياب دام 37 عامًا، في تأكيد جديد على مكانة مصر الرائدة على الساحة الرياضية العالمية.