تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وتنموية في كفر الشيخ| صور

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بالديوان العام، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التنفيذية المتعلقة بتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى استعراض آليات تسريع وتيرة جهود التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات على مستوى المدن والقرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد عبدالسميع، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش المجلس عددًا من من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات، ودفع جهود التنمية المتكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة 500 م² بناحية الغبايشة مركز سيدي سالم؛ مجانًا لصالح قطاع كهرباء كفرالشيخ لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

كما وافق تنفيذي كفرالشيخ على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1892 م² أملاك دولة داخل الحيز العمراني بناحية أبو غنيمة مركز سيدي سالم؛ مجانًا لصالح مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ لإقامة ملحقات خدمية لمركز شباب أبوغنيمة.

وناقش المحافظ عدداً من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخدمات المتنوعة لأهالينا بمحافظة كفرالشيخ، قائلاً: «بنحلم وحلمنا لا ينتهى لتنال محافظة كفرالشيخ مكانتها بين أفضل محافظات الجمهورية، والخير قادم وهدفنا رضا المواطن».