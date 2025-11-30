قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
محافظات

تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وتنموية في كفر الشيخ| صور

محمود زيدان

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بالديوان العام، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات التنفيذية المتعلقة بتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى استعراض آليات تسريع وتيرة جهود التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات على مستوى المدن والقرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد عبدالسميع، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش المجلس عددًا من من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات، ودفع جهود التنمية المتكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفرالشيخ على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة 500 م² بناحية الغبايشة مركز سيدي سالم؛ مجانًا لصالح قطاع كهرباء كفرالشيخ لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.

كما وافق تنفيذي كفرالشيخ  على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1892 م² أملاك دولة داخل الحيز العمراني بناحية أبو غنيمة مركز سيدي سالم؛ مجانًا لصالح مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ لإقامة ملحقات خدمية لمركز شباب أبوغنيمة.

وناقش المحافظ عدداً من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخدمات المتنوعة لأهالينا بمحافظة كفرالشيخ، قائلاً: «بنحلم وحلمنا لا ينتهى لتنال محافظة كفرالشيخ مكانتها بين أفضل محافظات الجمهورية، والخير قادم وهدفنا رضا المواطن».

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ سيدي سالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد