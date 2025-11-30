لمجابهة العشوائية.. محافظ كفر الشيخ يعلن بدء إنشاء السوق الحضرية بدسوق

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بدء تنفيذ مشروع السوق الحضرية الجديدة بشارع عبده زعلوك بمدينة دسوق.

جاء ذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات، وإنهاء ظاهرة الأسواق العشوائية، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

يأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الحياة للمواطنين، من خلال إنشاء أسواق حضرية حديثة مجهزة بالمرافق والخدمات اللازمة، بما يسهم في تنظيم الشوارع الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، وتقديم خدمات أفضل للبائعين والمترددين على الأسواق.

ومن المقرر أن تقام سوق دسوق الحضرية الجديدة على مساحة 1300 متر مربع، وتضم 75 باكية تتراوح مساحاتها بين 10 و15 مترًا، كما سيتم تزويد السوق بجميع المرافق الأساسية من مياه وإنارة وغيرها، بما يضمن توفير بيئة متكاملة للبائعين والمواطنين.

وشملت الخطة تنفيذ أسواق حضرية في عدد من المدن من بينها مدينة كفر الشيخ (العاصمة)، بسوقها المطور بشارع صلاح سالم، وغرب كفر الشيخ بالسوق الحضرية بمحور صبري القاضي، وميت علوان، مع الاستمرار في التوسع في إنشاء أسواق حضرية جديدة بمراكز ومدن المحافظة.